Yomra'da Cenaze Duyuruları Artık SMS ile Yapılacak

TRABZON'un Yomra ilçesinde yıllardır hoparlörden yapılan cenaze duyuruları, gelen şikayetler üzerine kaldırılarak yerini kısa mesaj SMS uygulamasına bırakacak. Deneme süreci sonrası tamamen yürürlüğe girecek sisteme ilişkin Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, "Dünya değişiyor. Türkiye değişiyor ve gelişiyor. Teknoloji de gelişiyor. Bu değişime ayak uydurmak lazım. Ses kirliliğinden, anonslardan, ilanlardan ve korna seslerinde kurtulmak lazım" dedi.

Yomra ilçesinde yıllardır hoparlörden yapılan cenaze duyurularının, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine kaldırılmasına karar verildi. Vefat eden kişilerin bilgilerinin okunduğu sabah erken saatlerde başlayan ve zaman zaman 30 dakikayı aşan anonslar yerini, cenaze bilgileri belediye kayıt sistemine dahil olan vatandaşlara gönderilen mesajlara bırakacak. Yeni sistemle ilçedeki ses kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenirken, 31 Aralık'a kadar anonslu cenaze duyuruları yapılmaya devam edecek.

'HASTAMIZ, ÇOCUĞUMUZ VAR, DİYORLAR'

Yeni uygulama hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uzun süreli anonsların anlaşılmadığı üzerine şikayetler aldıklarını ifade ederek, "Bu sadece Türkiye'de cenaze anonsu yapmayan tek ilçe Yomra değil. Yüzlerce ilçede cenaze anonsu yapılmayan çok ilçe var. İlçemiz artık bir turizm ilçesidir. Yazları 100 bini aşkın bir nüfusu oluyor. Kışları yaşayan yaklaşık 25-30 bin kişi Yomralı değil. Her sabah kalktıklarında 3-5 tane cenaze anonsu ile karşılaşmış olmaktan da çok memnun olmuyorlar. Birçoğu, 'Hastamız, çocuğumuz var', '30 dakika boyunca süren anonslar oluyor. Duyamadık, anlayamadık' diyorlar. 5 cenazeyi 2 kez tekrarlasanız 10 anons oluyor. Biz de bunun üzerine araştırma yaptık. Bazıları sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Bazısı mesajla iletiyor. Bizim ilçemizde yaşayanlara göre en uygunu mesaj göndermektir" diye konuştu.

'İSTEYENLER MESAJ ALACAK'

Başkan Bıyık, SMS yolu ile cenazelerde yaklaşık 25 bin kişiye ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın cep telefonuna ilçemizdeki bütün cenazeleri mesaj olarak atacağız. Almak isteyenler alacak, istemeyenler adını sistemden sildirip almayacaklar. Şu anda ilçedeki anons sistemi ile 5-6 bin kişiye ulaşabiliyoruz. Bu sistemde cenazede 20-25 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Elimizde 40 bine yakın telefon numarası var. 40 bin kişi içerisinde isteyenler mesajı alacak. Ses ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırarak daha fazla kişiye ulaşmış olacağız. Vatandaş mesajı anlayamazsa tekrar tekrar okuyabilir. Eşe dosta sormak zorunda kalmamış olur. Dünya değişiyor. Türkiye değişiyor ve gelişiyor. Teknoloji de gelişiyor. Bu değişime ayak uydurmak lazım. Ses kirliliğinden, anonslardan, ilanlardan ve korna seslerinde kurtulmak lazım" dedi.

'31 ARALIK'A KADAR DENEME YAPACAĞIZ'

Uygulama için deneme sürecinin gerçekleşeceğini ifade eden Bıyık, "Deneme sürecimiz olacak. Bugün itibari ile kişilere hem mesaj atacağız hem de anons yapacağız. 31 Aralık'a kadar böyle devam edeceğiz. Durumu değerlendireceğiz. Köylerdeki vatandaşlarımıza ulaşma oranı eskisine göre daha az ise merkezdeki anons sistemini kaldırıp köylerdekine devam edeceğiz. Bu da bir yöntem" şeklinde konuştu.

'ANONSLAR DEVAM ETMELİ'

İlçede oturan İsmail Sürmeneli, anonsların yapılmaya devam etmesi gerektiğini belirterek, "Bu durumu çok doğru bulmuyoruz. İnsanların dostlarına, arkadaşlarına son görevini yapması gerekir. Burada insanların cenazeyi duyması için anonsun yapılması gerekir. Kaldırılmamalıdır. Belirli bir ses düzeyinde duyuru yapılmalıdır" dedi.

'TELEFONA GELEN MESAJI FARK ETMEYEBİLİRİM'

Mustafa Korkmaz ise "En iyisi anonstur, bunu herkes duymalı. Duyunca gidiliyor. Telefonuma gelen mesajı göremeyebilirim. Eskisi sistem devam etmelidir" diye konuştu.