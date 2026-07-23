Arabası için çilingir çağıran profesör Çetiner, faturayı görünce sitem etti

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çetiner, kaybettiği araba anahtarı yüzünden kapısını çaldığı çilingirle yaşadığı diyalogu ve sonrasında hissettiklerini sosyal medyada paylaştı.

Ödediği ücret ve ustanın hızı karşısında şaşkına döndüğünü belirten Çetiner, 18-19 yaşlarındaki genç ustanın dakikalar içindeki başarısını ve kazancını gözler önüne serdi.

20-30 DAKİKADA 8 BİN LİRALIK İŞ

Aracının anahtarını kaybedince piyasayı araştırıp 8 bin TL'ye bir çilingirle anlaştığını belirten Prof. Dr. Çetiner, adrese gelen genç ustanın pratikliğini şu sözlerle anlattı:

"Kapıyı 1 dakikada açtı. Devreye bakıp aracı tanıdı. Taşınabilir makinesiyle yeni anahtarı çıkardı. Tabletten bağlanıp kumandayı programladı. 20-30 dakika içinde iş bitti. Sonra 'Hadi, diğer servise geçiyoruz' deyip çıktılar."

"MÜHENDİSİN BİR AYDA KAZANDIĞINI BİR GÜNDE KAZANIYORLAR"

Genç ustanın teknolojik cihazları kullanma becerisi ve işi tamamlama hızı karşısında derin bir düşünceye daldığını ifade eden Çetiner, eğitim ile sahadaki pratik kazanç arasındaki uçuruma dikkat çekti:

"O an şunu düşündüm: Belki de kamuda çalışan birçok mühendisin bir ayda kazandığını bir günde kazanıyorlar. Diğer tarafta… 12 yıl zorunlu eğitim, 1-2 yıl YKS hazırlığı, ülkenin en iyi üniversitelerinden birini bitirmek ve sonra aylarca, bazen yıllarca iş aramak…"

"YANLIŞ OLAN SİSTEM Mİ, GENÇLER Mİ?"

Prof. Dr. Gültekin Çetiner, paylaşımını zihinleri kurcalayan şu soruyla tamamladı:

"Türkiye’de yanlış olan, gençlerin çalışmaması mı? Yoksa yıllarca diploma peşinde koşturup beceriyi ve mesleği ikinci plana atan sistem mi?"