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Türkiye'de motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 101 arttı, kazalar da çoğaldı

Türkiye'de motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 101 arttı, kazalar da çoğaldı
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Türkiye'de motosiklet kullanımı son 5 yılda yüzde 101 artarak 7,5 milyonu aştı. En fazla motosiklet İstanbul'da bulunurken, Tunceli en az kullanılan il oldu. Motosiklet satışları otomobili geride bırakırken, motosiklet kaynaklı ölümler de belirgin şekilde yükseldi.

TÜRKİYE genelinde 2021'de 3 milyon 744 bin 370 olan motosiklet sayısı yüzde 101 artışla 7 milyon 531 bin 166'ya ulaştı.

Türkiye'de ulaşım kolaylığı nedeniyle son yıllarda yaygınlaşan motosiklet kullanımı, 5 yılda yüzde 101 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2016'da 3 milyonu aşan motosikletli sayısı, 2021'de 3 milyon 744 bin 370 oldu. Trafikteki motosiklet sayısı 2022'de 4 milyon 141 bin 914, 2023'te 5 milyon 79 bin 396, 2024'te 6 milyon 261 bin 927, 2025'te 7 milyon 109 bin 964 olarak kaydedildi. Motosikletli sayısı bu yıl ağustos ayı itibarıyla 7 milyon 531 bin 166'ya yükseldi.

TEMMUZDA MOTOSİKLET SATIŞI OTOMOBİLİ GEÇTİ

Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının en fazla olduğu il İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul trafiğinde 962 bin 309, Antalya'da 559 bin 493, İzmir'de 545 bin 248 motosiklet yer aldı. Motosikletin en az kullanıldığı kent ise 2 bin 79 ile Tunceli oldu. Bu yıl temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 207 bin 508 taşıttan 99 bin 786'sı motosiklet, 78 bin 761'i otomobil oldu.

MOTOSİKLET KAZALARI DA ARTTI

Trafikteki motosiklet yoğunluğu, kaza yapan motosikletli sayısındaki artışa da yansıdı. 2021'de 777, 2022'de 791, 2023'te 1014, 2024'te 1228, 2025'te 1525 motosiklet kaynaklı ölüm gerçekleşti. Bu yıl temmuz ayı itibarıyla 161 bin 299 ölümlü yaralanmalı kazadan 61 bin 511'inde motosikletli yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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