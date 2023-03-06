Yolcu otobüsünün kaptan çifti

BOLU'da 6 yıldır turizm firmasının yazıhanesinde çalışan Sevilay Köse (33), otobüs kaptanı İlyas Köse'den (50) 4 ay eğitim aldıktan sonra D sınıfı ehliyet alıp onunla aynı otobüste şoför olarak çalışmaya başladı. Ardından İlyas Köse ile evlenen Sevilay Köse, "Eşim bu hevesimi biliyordu. 3-4 ay eğitim verdi. 4 ay beraber çalıştıktan sonra da evlenme kararı aldık" dedi.

Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bilet satan Sevilay Süren, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için aynı firmada çalıştığı otobüs kaptanı İlyas Köse'den eğitim almaya başladı. Yaklaşık 4 aylık eğitimin ardından otobüs kullanmayı öğrenen ve D sınıfı ehliyet alan Sevilay Süren, daha sonra İlyas Köse ile aynı otobüste şoför olarak çalışmaya başladı. 4 ay birlikte çalıştıktan sonra birbirlerine aşık olan çift, ardından evlilik kararı aldı. Evlendikten sonra da aynı otobüste çalışmaya devam eden kaptan çifti, Bartın-Ankara-Trakya güzergahında yolcu taşıyor.

'AYNI OTOBÜSTE ÇALIŞMAK GÜZEL'

Önce direksiyon başına ardından da İlyas Köse ile nikah masasına oturan Sevilay Köse, "Çocukluktan beri otobüsleri seviyordum. Hevesim vardı. Eşim ile 6 senedir tanışıyoruz, o da bu hevesimi biliyordu. Benim için çok uğraştı, 3-4 ay eğitim verdi. Daha sonra beraber çalışmaya başladık. 8 aydır da beraber çalışıyoruz. 4 ay önce de evlenme kararı aldık. Eşimle aynı otobüste çalışmak güzel. Bana çok fazla iş yaptırmıyor. Başkasıyla çalışsam zorlanabilirdim. Eşim ile çalıştığım için kendimi daha güvende hissediyorum. Çünkü bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Eşim ile çalıştığım için daha rahat oluyorum. Tabii arada kıskançlıklar da oluyor, sürekli yan yana olduğumuzdan işin verdiği stresten arada tartışıyoruz. Ama başkasıyla çalışmaktan daha iyi. İş yerinde biraz daha zorlanıyoruz ama evde daha rahat oluyor. Eşim her şeye yardım eder, her şeyi beraber yaparız" dedi.

'KİMSE KAPTANLIK YAPACAĞIMA İNANMIYORDU'

Çevreden de iyi tepkiler aldığını belirten Köse, "Kimse kaptanlık yapacağıma inanmıyordu. Ben de 5-6 yıl uğraştım. Bunu da çok güzel bir şekilde ispatladım. Yıllardır bu işi bekliyordum. 8 ay boyunca olumsuz tepki almadım. Kadınlar her işi yapar. Otobüs sürmek çok zevkli ve huzur verici, insanın derdini ve sıkıntılarını unutturuyor. Bu işi severek yapıyorum. Sosyal hayatımız yok, evimize her istediğimizde gidemiyoruz ama işimizi sevdiğimizden bize fazla zor gelmiyor" diye konuştu.

'ÖNCE İŞİNİ SEVDİ, SONRA BENİ SEVDİ'

İlyas Köse ise, "Eşimle 6 yıldır tanışıyorum. Otobüs hevesi olduğu için yardımcı oldum daha sonra beraber çalışmaya başladık. Beraber çalışırken de birbirimize gönül verdik. Evlendik, evlendikten sonra da bu işi yapmaya devam ettik. İşin olumsuz yönü; kıskançlık ve stres diyebilirim. Beraber çalışmanın olumlu yönleri fazla. Eşim bu işe meraklıydı, aşıktı. Eşim önce işini sevdi, sonra beni sevdi. Allah kısmet ederse yapabildiğimiz kadar bu işte çalışacağız. Eşim ile gurur duyuyorum. Bartın'dan Trakya'ya 12 saat boyunca eşimle yolcu taşıyoruz. 4,5 saat birimiz, 4,5 saat birimiz kullanıyor. Diğerimiz de o esnada istirahat ediyor" ifadelerini kullandı. (DHA)