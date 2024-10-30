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Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan Memur Tutuklandı

Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu ile Yakalanan Memur Tutuklandı
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Ankara'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle gelen memur Fatih Kurt, üzerinde 29 gram bonzaiyle yakalanarak tutuklandı. 13 yıllık memur olan Kurt, uyuşturucuyu kullanım amacıyla aldığını ifade etti.

ANKARA'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle gelip, terminalde 29 gram bonzaiyle yakalanan görevli memur Fatih Kurt (41), tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmalarda, Fatih Kurt'un yolcu otobüsüyle Ankara'dan Samsun'a geleceği bilgisini aldı. İlkadım ilçesindeki terminalde inen Kurt'u yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde 29 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Uyuşturucuyu Ankara'da 3 bin lira vererek kullanım amacıyla aldım. Samsun'a gelmek için de yola çıktım. Terminalde polisler beni yakaladı. Ben uyuşturucu satıcısı değilim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Kurt, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Kurt'un 13 yıldır memur olarak çalıştığı ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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