Özel halk otobüsünün çarptığı Maryam, 234 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa İnegöl'de bir otobüsün çarptığı 64 yaşındaki Maryam Khalilova, 234 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken özel halk otobüsünün çarptığı Maryam Khalilova (64), tedavi gördüğü hastanede 234 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 9 Haziran 2025'te saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu, Kalburt mevkisinde meydana geldi. Kenan K. (48) yönetimindeki 16 M 06079 plakalı özel halk otobüsü, yakındaki yaya üst geçidini kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya çarptı. Kazada Maryam Khalilova yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Otobüs şoförü Kenan K. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren Maryam Khalilova, dün kazadan 234 gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

