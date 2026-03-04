Aydın'da Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobil sürücüsü Emirhan S., yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, kendisine el-kol hareketi yapıldığını ileri sürdüğü kamyonete saldırıp, camını yumrukladı. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Şubat'ta saat 16.30 sıralarında Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi Batı Çevre Bulvarı Tellidede Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Emirhan S., iddiaya göre, ara sokakta bekleme yapan kamyonetin arkasında durdu. İki araç sürücüsü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Emirhan S., kamyonet sürücüsünün kendisine el-kol hareketi yaptığını ileri sürüp, öfkeyle aracından indi. Kamyonetin camını yumruklayıp, kapısını açmaya çalışan Emirhan S., aracın aynasını kırmaya çalıştı. O anlar, başka bir aracın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı