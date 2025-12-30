Haberler

YÖK, TUSAŞ ve SSB lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ ile 9 üniversite arasında lisansüstü eğitim işbirliği protokolü imzalandı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu işbirliklerinin Türkiye'nin bağımsızlık ve kalkınma hedefleri için önemli olduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) ve 9 üniversite arasında lisansüstü eğitime yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Tusaş'ta düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler ile stratejik sektörler arasında kurulan işbirliklerinin Türkiye'nin bağımsızlık ve kalkınma hedefleri açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

İmzalanan protokolle, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi, üniversitelerin güçlü akademik altyapısını sektörün ihtiyaçlarıyla bütünleştirmeyi hedeflediklerini belirten Özvar, "Üniversitelerimiz ile savunma sanayimiz arasında kurulan bu güçlü köprü, ülkemizin bağımsızlık ve kalkınma hedeflerine büyük bir güç katacaktır." ifadesini kullandı.

Protokol uyarınca TUSAŞ bünyesinde yürütülen mesleki ve teknik eğitimlerin, üniversitelerle işbirliği içinde kredili ders olarak kabul edileceğinin altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"TUSAŞ'ta görev yapan uzman personelin lisans ve lisansüstü programlarda ya da kredilendirilecek mesleki-teknik eğitimlerde eğitmen olarak görevlendirilmesi, ayrıca TUSAŞ'ın ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik gelişimi desteklemek amacıyla tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarının oluşturulup yürütülmesi için ortak çalışmalar yapılması protokolümüzün hedefleri arasındadır."

Özvar, protokole dahil olan üniversiteler aracılığıyla yürütülecek lisansüstü eğitim faaliyetleriyle, savunma sanayisi ile üniversiteler arasındaki bilgi ve teknoloji transferinin daha sistematik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada

Tırdan yük indiren işçiye yıldırım çarptı! Dehşet anları kamerada
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi