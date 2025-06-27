YÖK ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi 'Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres' Programını Düzenledi

YÖK ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi 'Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres' Programını Düzenledi
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle 'Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres' konulu bir program düzenledi. Etkinlikte Bilim İletişimi Ofisinin kurulması ve sanat etkinlikleri hakkında bilgiler verildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde "Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres" programı düzenlendi.

Malatya Sanat Merkezindeki etkinlikte konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, üniversite bünyesinde Bilim İletişimi Ofisini (BİO) kurduklarını söyledi.

YÖK'ün genel anlamda bütün üniversitelerden Bilim İletişimi Ofisinin kurulmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Erdem, kendilerinin de bu doğrultuda kurumsal iletişim biriminde Bilim İletişimi Ofisini hizmete sunduklarını bildirdi.

YÖK'ün Bilim İletişimi Ofislerinin 81 ilde eş zamanlı olarak etkinlik yapmasını istediğini, bu kapsamda "Günlük Yaşamsal Faaliyetler ve Stres" programını düzenlediklerini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Biz de bu etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. Sanat tasarım alanından hocalarımız burada, tiyatro çalışmalarımız çok fazla var. Özellikle konteyner kentlerde sanatsal, kültürel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Topluma katkı sunmaya çalışıyoruz. Bundan sonra topluma katkı anlamında en önemli etkinliklerimizden biri Bilim İletişimi Ofisi olacak."

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Uçar ise öğretim üyelerinin özellikle toplumu ilgilendiren bilimsel çalışmaları anlatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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