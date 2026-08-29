YÖK'ten 3 Bin Doktoralı Araştırmacı Hedefi

(ANKARA) - YÖK, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın başvuru ve seçim sürecini açıkladı. Programın ilk yılında 550 doktora öğrencisinin yetiştirilmesi, beş yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiği duyuruldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil, önümüzdeki 10, 20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nda başvuru ve seçim sürecinin netleştiğini duyurdu.

YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada, programın ilk yılında "Bilişim Teknolojileri", "Donanım ve Bilgisayar Sistemleri", "Siber Güvenlik" ile "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler" alanlarında merkezi sınavla seçilecek toplam 550 doktora mezununun yetiştirilmesinin, beş yıllık programın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

23 araştırma üniversitesinde eğitim alacak genç araştırmacıların aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edileceği programda, doktora eğitimi, bilimsel araştırma ve akademik istihdamın aynı model içinde buluşturulacağı vurgulandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki iddiasını güçlü ve nitelikli insan kaynağıyla destekleyecek yeni bir adım attıklarını belirterek, "Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile gençlerimizi geleceğin kritik teknolojilerinde bilimsel üretimin merkezine taşıyacak, araştırma üniversitelerimizin kapasitesini ülkemizin stratejik hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturacağız" dedi.

"BU PROGRAMLA ÜLKEMİZİN ARAŞTIRMA VE YENİLİK KAPASİTESİNİ DE BÜYÜTECEĞİZ"

Küresel rekabette artık yalnızca teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını, asıl belirleyici unsurun o teknolojiyi tasarlayacak, geliştirecek ve daha ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağı olduğunu vurgulayan Özvar, "Türkiye'nin stratejik alanlardaki iddiasını, bu alanlarda yetiştireceğimiz nitelikli insan kaynağıyla güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu başarının arkasındaki en önemli unsurlardan birinin yetişmiş insan gücü olduğuna dikkati çeken Özvar, şöyle devam etti:

"Savunma sanayiinde kendi mühendislerimize, bilim insanlarımıza ve gençlerimizin kabiliyetine güvenerek gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zekaya, siber güvenliğe, çip teknolojilerine ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil, önümüzdeki 10, 20 yılın teknolojilerini geliştirecek bilim insanlarını bugünden yetiştirmektir. Bilginin teknolojiye, ürüne, patente ve ekonomik değere dönüşmesini istiyoruz. Bunun temel şartı güçlü ve nitelikli insan kaynağıdır. Bu programla gençlerimizi stratejik alanlara yönlendirirken aynı zamanda ülkemizin araştırma ve yenilik kapasitesini de büyüteceğiz."

ADAYLAR YALNIZCA TERCİH ETTİKLERİ PROGRAMLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Adaylar başvurularını 8-22 Eylül 2026 tarihleri arasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından oluşturulan Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak. Başvuru sırasında adaylara, ilan edilen programlar arasından en fazla iki farklı alandan toplam 5 tercih hakkı tanınacak. Adaylar yalnızca tercih ettikleri programlar kapsamında değerlendirmeye alınacak.

Kontenjanlara, başvuru sisteminde belirtilen alanlardan lisans mezunu olanlar ile belirtilen lisans alanlarından mezun olup ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapanlar başvurabilecek. Bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik, yapay zeka, mekatronik, makine, endüstri, malzeme, enerji, havacılık ve uzay gibi çok sayıda mühendislik alanının yanı sıra bilgisayar bilimleri, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri gibi programların mezunları da ilgili kontenjanlara başvurabilecek. Belirlenen başvuru alanları arasında tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk ve mimarlık gibi başarı sıralamasına dayalı öğrenci kabul eden farklı alanlar bulunuyor.

MERKEZİ YAZILI SINAVDAN 70 PUANIN ALTINDA ALAN ADAYLAR BAŞARISIZ SAYILACAK

Merkezi yazılı sınav 28 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Adaylar yalnızca başvuru sisteminde tercih ettikleri ve sınava girmeye hak kazandıkları program için sınava katılabilecek. Merkezi yazılı sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak. Sınavın yüzde 50'si tüm adaylara yönelik ortak temel modülden, yüzde 50'si ise alan modülünden oluşacak.

Merkezi sınavın ardından adayların nihai başarı puanı dört farklı ölçütün bir araya getirilmesiyle hesaplanacak. Merkezi yazılı sınav puanının yüzde 30'u, lisans mezuniyet notunun yüzde 25'i, ALES puanının yüzde 25'i ve yabancı dil sınavı puanının yüzde 20'si nihai puana yansıtılacak.

Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçilmesi ve Bu Öğrencilerin Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmalarına ve Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar'a https://www.yok.gov.tr/tr/announcements/oncelikli-alanlardaki-doktora-programlarina-ogrenci-secilmesi-ve-bu-ogrencilerin-arastirma-gorevlisi-kadrolarina-atanmalarina-ve-diger-hususlara-iliskin-usul-ve-esaslar-5iUZQ internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA