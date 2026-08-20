YÖK Başkanı Özvar: Türkiye ile Filipinler yükseköğretim iş birliğini ileri seviyeye taşıyacak

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon T. Ascalon Jr. ile yaptığı görüşmede üniversiteler arasında iş birliklerinin güçlendirilmesini görüştüklerini belirterek, Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanında gelişen iş birliğini somut adımlarla ve yeni ortaklıklarla daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini bildirdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Jaime Ramon T. Ascalon Jr. ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Özvar, "Türkiye ile Filipinler arasında yükseköğretim alanında gelişen iş birliğini, somut adımlarla ve yeni ortaklıklarla daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz" diye kaydetti.

Büyükelçi Ascalon Jr. ile yapılan görüşmede üniversiteler arasındaki akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması ve ortak çalışmaların çeşitlendirilmesi üzerinde durulduğunu belirten Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuz ile Mindanao Devlet Üniversitesi arasında imzalanan Uygulama Protokolü, bu doğrultuda önemli bir zemin oluşturuyor. Üniversitelerimiz arasında kurulacak doğrudan ve sürdürülebilir bağların, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Büyükelçi'ye nazik ziyaretleri ve yükseköğretim alanındaki iş birliğimize verdikleri katkı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA