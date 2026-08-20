Takipçisinin isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz

Ekranların sevilen yüzü Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden yüklü miktarda borç isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa etti.. Başarılı oyuncu, istenen rakamın büyüklüğü karşısında yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİDEN YARIM MİLYON LİRALIK İSTEK

Sosyal medya platformlarını oldukça aktif kullanan ve zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez son derece ilginç bir taleple karşılaştı. Kimliği açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncuya özel mesaj göndererek kendisinden tam 500 bin TL borç istedi. Gelen bu absürt ve cesur talep karşısında sessiz kalamayan Altuğ, mesajın ekran görüntüsünü alarak durumu kamuoyunun takdirine sundu.

"BEN DE BİRKAÇ MİLYONA HAYIR DEMEM"

İstenen yarım milyon liralık borç karşısında hem şaşıran hem de duruma isyan eden ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Altuğ insanların para algısındaki değişime dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa. Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki."

Kaynak: Haberler.com