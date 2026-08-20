Haberler

Takipçisinin isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz

Takipçisinin isteği Pınar Altuğ'u çıldırttı: Yavaştan deliriyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisinden 500 bin TL borç isteyen bir takipçisinin mesajını paylaştı. Talep edilen rakam karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu, “Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa. Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz” sözleriyle karşılık verdi.

  • Pınar Altuğ, kimliği açıklanmayan bir takipçisinden 500 bin TL borç isteyen özel mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada paylaştı.
  • Altuğ, borç talebine tepkisini 'Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz' sözleriyle dile getirdi.

Ekranların sevilen yüzü Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisinden yüklü miktarda borç isteyen bir takipçisinin mesajını ifşa etti.. Başarılı oyuncu, istenen rakamın büyüklüğü karşısında yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİDEN YARIM MİLYON LİRALIK İSTEK

Sosyal medya platformlarını oldukça aktif kullanan ve zaman zaman takipçileriyle girdiği diyaloglarla adından söz ettiren Pınar Altuğ, bu kez son derece ilginç bir taleple karşılaştı. Kimliği açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncuya özel mesaj göndererek kendisinden tam 500 bin TL borç istedi. Gelen bu absürt ve cesur talep karşısında sessiz kalamayan Altuğ, mesajın ekran görüntüsünü alarak durumu kamuoyunun takdirine sundu.

"BEN DE BİRKAÇ MİLYONA HAYIR DEMEM"

İstenen yarım milyon liralık borç karşısında hem şaşıran hem de duruma isyan eden ünlü oyuncu, paylaşımına düştüğü notla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Altuğ insanların para algısındaki değişime dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben de birkaç milyona hayır demem verecek olan varsa. Ya sayı saymayı unuttuk ya da yavaştan deliriyoruz, bunun başka açıklaması olamaz sanki."

Kaynak: Haberler.com
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metroya onlarcası saçıldı, ortalık karıştı

Metroya onlarcası saçıldı, ortalık karıştı
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı
Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
İki ülkeyi karşı karşıya getiren saat: Viyana’da çalındı, 3 yıl sonra İstanbul’da bulundu

Çalındıktan 3 yıl sonra bulundu: İki ülke arasında kriz çıkaran saat

Üzüm bağında vahşet! Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...

Sosyal medya fenomeninin korkunç sonu: Cesedi bulunduğunda...
POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike

POS cihazında QR kod ile ödeme yapanları bekleyen tehlike
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor