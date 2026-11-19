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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Prof. Dr. ???????Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın muhterem eşi, değerli akademisyen Prof. Dr. Sevim Aydın'ın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşması bizleri derin bir teessüre sevk etmiştir. Merhume Sevim Hocamıza Allah'tan rahmet, Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve akademi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA