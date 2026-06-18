YÖK Başkanı: Başarı kültürel değerlerle gelir

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "İnsan kaynağıyla, güçlü kültürüyle, sağlam altyapısıyla bugün Milli Teknoloji Hamlemiz her alanda Türkiye'yi büyük başarılara taşımaktadır. Başarı sadece çalışmakla gelmez. Başarı, çalışmanın yanı sıra yaslanacağınız kültürel ve tarihi değerlerle gelir." dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde hizmet verecek Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışı için Kemaliye ilçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Özvar, burada yaptığı konuşmada, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Üniversitelerin, bulundukları şehirlerin ve bölgelerin kalkınmasına katkı sunmalarının önemli olduğunu belirten Özvar, şöyle devam etti:

"Üniversitelerimizi araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli yayın, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda sürekli gelişmeye teşvik ediyor, bununla birlikte her bir üniversitemizin kendi güçlü yönlerini ön plana çıkaracak şekilde ihtisaslaşmasını ve farklılaşmasını da fevkalade destekliyoruz. Bu kapsamda bildiğiniz üzere Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı, Araştırma Üniversiteleri Programı, Öncelikli Bilim Alanlarında Uzmanlaşma Programları gibi pek çok sayıda program ve projeyi şu an itibarıyla bütün Türkiye'de hayata geçiriyoruz."

Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda mesafe katetmesine vesile olduğunu ifade ederek, "İnsan kaynağıyla, güçlü kültürüyle, sağlam altyapısıyla bugün Milli Teknoloji Hamlemiz her alanda Türkiye'yi büyük başarılara taşımaktadır. Başarı sadece çalışmakla gelmez. Başarı, çalışmanın yanı sıra yaslanacağınız kültürel ve tarihi değerlerle gelir. Bu bakımdan geçmişte nasıl başardıysak bugün de Allah'ın izniyle başaracağız. İşte Ebu Sehl Numan Efendi gibi şahsiyetler bize milli haysiyeti, milli duruşu, manevi değerlere yaslanarak muvaffakiyeti gösteren tarihi şahsiyetlerden biridir." dedi.

Ebu Sehl Numan Efendi'nin Kemaliye'de yetiştiğini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Bugün savunma sanayisinde Türk mühendislerinin omuzları üzerinde yükselen başarının tarihi arka planını, tarihi geçmişini bu kaynaklardan, bu şahıslardan öğrenerek anlatmalıyız. Biz bunu başardık. Nasıl geçmişte başardıysak bugün de aynısını başarıyoruz. Biz yeni bir iş yapmıyoruz, geçmişte bildiğimiz bir işi yapıyoruz. İşte bugün sembolik olarak Kemaliye'de açacağımız bu uygulama ve araştırma merkezi böylesine büyük bir teşebbüsün tarihi arka planını gösteren belki de en önemli işaretlerinden biri olacaktır. Buradaki objeleri ve nesneleri, eserleri mümkün olduğu kadar zenginleştirmeliyiz."

Konuşmaların ardından Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Özvar ile beraberindekiler, daha sonra Karanlık Kanyon'da fasıl dinletisi eşliğinde tekne turu attı.

Programa, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.