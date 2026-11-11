YÖK Başkanı Özvar diş ve eczacılıkta mühendislikte çift ana dalı gelecek yıl verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin mühendislik programlarında çift ana dal yapabilme imkanına ilişkin, "Üniversitelerimizin kampüsleri, öğrencilerimizin başarı sıralaması ve diğer hususları dikkate alarak önümüzdeki seneye bu teşviki yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Özvar, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılmak üzere geldiği Antalya'da, YÖK'ün çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

COP31'in dünyada iklim değişikliğine yönelik alınması gereken önlemler ve kalıcı kararlar için çok önemli bir toplantı olduğunu belirten Özvar, iklim değişikliğinin küresel bir mesele olduğunu bütün ülkelerin kabullenmesi gerektiğini ifade etti.

Özvar, alınması gereken önlemler için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına da istekli olunması gerektiğini dile getirdi.

Üniversitelerde müfredatın sadeleştirilmesi konusunun gündemde olduğuna dikkati çeken Özvar, tekrar eden derslerin mutlaka müfredattan çıkartılması gerektiğini, öğrencilere çok sayıda ders vermek yerine daha komprime (sıkıştırılmış), daha bütüncül, ders başlıkları altında eğitimler verilmesi gerektiğini vurguladıklarını kaydetti.

Özvar, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Kurulu olarak geçen sene başladığımız bu çalışmaları önümüzdeki günlerde devam ettireceğiz. Sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla bir araya gelmek suretiyle üniversitelerimizin fakültelerinin ilgili programlarının, bölümlerinin haftalık ders programları, müfredatları, bir lisans dönemi boyunca alınan bütün derslerin kredilerinin gözden geçirilmesini arzu ediyoruz. Bu konuda da Yükseköğretim Kurulu olarak bir irade koyarak bunların sadeleştirilmesi, çocukların çok fazla sayıda derslerle meşgul edilmemesini, daha etkin ders planlamalarının yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz."

"Gençlerimizin taleplerine karşılık verecek programlar kuruyoruz"

Prof. Dr. Özvar, üniversite mezunlarının istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Nüfus büyüdükçe istihdam konusunun da eğitim kurumlarının üzerinde durduğu gündem maddelerinden biri haline geldiğini anlatan Özvar, "Mezunlarımızın iyi birer iş yapmasını, istihdama katılmasını fevkalade önemsiyoruz. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunu yaparken de istihdamla alakası azalan, daha doğrusu mezunlarını arzu ettiği işi bulmasına yardımcı olmayan programların varlığında ısrar etmememiz gerektiğini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu programları artık yavaş yavaş sistemin dışına çıkartarak gençlerimizin beklentilerine, taleplerine karşılık verecek programlar kuruyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin son yıllarda açılan yeni programlara teveccüh gösterdiğine işaret eden Özvar, "Bilhassa dijital ve yapay zeka programlarında doluluk oranları yüzde 100'e ulaşmış vaziyette. Bu bizim için çok kıymetli. Çocuklar, gençlerimiz görüyor. Mezuniyet sonrası hangi işi yapabilirler? Bu bizim için çok kıymetli." dedi.

Yeni programların mevcut programların önemini azaltmadığını belirten Özvar, aynı zamanda bazı programlarda okuyan öğrencilerin kapasitelerini dikkate alarak yeni imkanları da onlara sunmayı önemli bir görev olarak gördüklerini ifade etti.

"Yeniden ikinci ana dal yapma hakkı ihdas etmiyoruz"

Prof. Dr. Erol Özvar, gündemde olan diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin mühendislik programlarında çift ana dal yapabilme çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Başarı sıralamasının üstüne çıkan gençlerin ikinci ana dal da yapabileceğini ifade etmiştik. Zaten ikinci ana dal yapma hakkı bütün öğrencilerin. Dolayısıyla biz yeniden ikinci ana dal yapma hakkı ihdas etmiyoruz. Sıfırdan böyle bir şey yok. Zaten dileyen üniversitemizin, dileyen fakültesinde şartları yerine getiren öğrencilerimiz ikinci ana dal, yan dal seçebilir. Gençlerimizin aynı anda kendi bölümünü besleyecek, belki ikinci ana dalla eczacılığın muhtelif alanlarında yenilik meydana getirebilecek daha üretken olabilecek şekilde mühendisliği veya mühendisliğin ilgili bir başka programını okuyabileceğini ifade etmiştik. Bizim yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'ye yeni bir adet getirmek değil zaten var olan ikinci ana dal hakkını bu iki programda belirli bir başarı sıralamasının üstüne çıkmışlarsa onu vermekten ibaret."

Özvar, bu uygulamanın bütün dünyada görülen standart uygulamalardan biri olduğuna işaret etti.

Eczacılık ve diş hekimliğinde ikinci ana dal meselesinin, üzerinde çalışılması gereken bir konu olduğunu dile getiren Özvar, "Her üniversitede yapmayı arzu ediyoruz ancak fiziksel zorunluluklar da var. Bunu da dikkate almak durumundayız. Dolayısıyla üniversitelerimizin kampüsleri, öğrencilerimizin başarı sıralaması ve diğer hususları dikkate alarak önümüzdeki seneye bu teşviki yetiştirmeye çalışacağız. Bunlarla da sınırlı kalmayacak. Diğer programlarla alakalı da öğrencilerimizin hayata daha iyi atılabilmeleri bilhassa kendi mesleklerinde çok daha kaliteli hale gelebilmeleri, daha aranır yetişkin bir insan olabilmeleri için bu veya buna benzer teşvikleri üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız sektöre atılmadan önce uygulama eğitimlerine girmesi için tedbirler alıyoruz"

Prof. Dr. Özvar, bazı sosyal medya hesaplarından, "YÖK'ün eğitim sürelerinin kadınların doğurganlık oranıyla bağdaştırıldığına" yönelik çarpıtıcı paylaşımlar yapıldığını söyledi.

Eğitim süresinin uzadığını, dolayısıyla hayata atılmak için harcanan eğitim vaktinin arttığını belirten Özvar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bir öğrenci Türkiye'de ortalama 22-23 yaşından önce eğitim hayatını tamamlayamıyor. Buna bir de yüksek lisansı eklerseniz 24, 25 belki 26 yaşına varıyor. Sonra 'bir de doktora yapayım' dese üzerine 4, 5 sene daha koyunca 31, 32 yaşına geliyor. Benim söylediğim bundan ibaret. Bütün dünyada da zaten bu böyle. Yani eğitim sürelerinin artmış olması gençlerimizin hayata atılma vaktini geciktiriyor. O yüzden biz Yükseköğretim Kurulu olarak buna tedbir almak bakımından daha çocuklarımız sektöre atılmadan önce okurken, uygulama eğitimlerine girmesi için tedbirler alıyoruz. Derdimiz, örneğin iletişimde okuyan bir gencin ilgili kurum ve kuruluşlardan mezun olmadan önce yeteri kadar uygulamanın içinde bulunması ve ondan sonra da iş hayatına atılması."

Kaynak: AA