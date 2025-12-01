Haberler

YÖK Başkanı Özvar'dan Tacikistan ile Yükseköğretim İşbirliği Görüşmeleri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanı ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki yükseköğretim işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. Özvar, Türk üniversitelerinin potansiyelini vurgulayarak, karşılıklı işbirliği için fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanı Rahim Hamro Saidzoda ile görüştü.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Özvar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdiği Tacikistan ziyareti kapsamında Duşanbe'de çeşitli temaslarda bulundu.

Bakanlık binasında bir araya gelen Bakan Saidzoda ile Özvar'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki imzalanacak mutabakat zaptının önemine işaret eden Özvar, sürecin ilk olarak 2021'de Duşanbe'de ele alındığını ve hazırlanan taslağın aynı yıl Dışişleri Bakanlığına iletildiğini hatırlattı.

Kurumlar arasında uzun süredir müzakereleri devam eden mutabakat zaptı sürecinin hızlandırılmasının önemine vurgu yapan Özvar, gerçekleştirdikleri görüşmenin bu sürece katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

"Önümüzde ciddi bir fırsat penceresi açık"

Söz konusu belgenin müzakere süreci devam ederken, üniversiteler arasındaki ikili işbirliği imkanlarını değerlendirmenin yararlı olacağını belirten Özvar, Tacikistan'daki üniversitelerle ortak program ve proje geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Türk üniversitelerinin tıp, mühendislik, iktisat, tarım gibi pek çok alanda önemli bir kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"Son yıllarda başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere çok sayıda yeni program açtık. Önümüzde işbirliğine ilişkin ciddi bir fırsat penceresi açıktır. Belirleyeceğiniz alanlarda ülkemizin önde gelen üniversiteleriyle Tacik üniversiteleri arasında işbirliğini teşvik etmek adına Yükseköğretim Kurulu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gerek lisans gerek lisansüstü eğitim konusunda ciddi bir işbirliği potansiyelimiz mevcuttur."

İki ülke üniversiteleri arasındaki işbirliklerinin somut örneklerle meyve vermeye başladığını ifade eden Özvar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Abuali İbn-i Sina Devlet Tıp Üniversitesi arasında sürdürülen görüşmeleri teşvik ettiklerini belirtti.

Özvar, kültürel işbirliklerine de değinerek, Tacikistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının uygun görmesi halinde, Tacikistan'da belirleyecekleri bir üniversitede TÖMER'de görevli öğretmenler tarafından Türkçe eğitimi verilebileceğini, böylece Türkçe öğretiminin akademik düzeyde kurumsallaşabileceğini aktardı.

