YÖK Başkanı Erol Özvar, Talas'ta Kültür Evi'ni Ziyaret Etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı Yaman Dede Kültür Evi'nde ağırladı.

Belediyenden yapılan açıklama göre, bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Özvar, Yaman Dede Kültür Evi'nde bulunan Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi ile Hilye-i Şerifleri inceleyerek bilgi aldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un da katıldığı programda Özvar, sergilenin eserleri inceledi.

Ziyarette Yalçın, Özvar'ı Yaman Dede Konağı'nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek çeşitli yayınlardan oluşan kitap hediye etti.