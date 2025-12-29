Doğu ve Güneydoğu'da kar etkili oldu

YOLLAR KAPANDI

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Hakkari kara yolunun 0-20'nci kilometreleri ulaşıma kapandı. Kar, kent genelinde çok sayıda yolun da kapanmasına neden oldu. Şırnak-Siirt kara yolu Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini mevkisi, Uludere ilçesi Gülyazı Betonpınar mevkisi ile Şırnak-Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesi yolu ulaşıma kapatıldı. Şırnak'ta kar nedeniyle merkeze bağlı 7, Beytüşşebap ilçesinde 13 ve Uludere ilçesinde 9 köy yolu olmak üzere toplam 29 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, belediye görevlileri de kent merkezindeki ana arterlerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

ELAZIĞ 423 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışıyla Elazığ'a bağlı 546 köyden 423'ünün yolu ulaşıma kapandı. Merkez'de kapanan 131 köy yolu ile ilçelerden Alacakaya'da 10, Baskil'de 2, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 11, Kovancılar'da 76, Palu'da 17, Sivrice'de 50 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 120 personel ve 90 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

BİNGÖL VE BATMAN'DA KAR ULAŞIMI ETKİLEDİ

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 96 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri 110 personel ve 53 araçla kapalı yolların açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Ayrancı rampası da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipleri yolun açılması için çalışma başlattı. Şehir merkezinde yolda kalan bazı araçları trafik polisleri iterek, güvenli bölgeye yönlendirdi.