Haberler

Elazığ'da yolu kapalı köyde rahatsızlanan çocuk greyderle ambulansa ulaştırıldı

Elazığ'da yolu kapalı köyde rahatsızlanan çocuk greyderle ambulansa ulaştırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3,5 yaşındaki Lavin Şahin, greyderle ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 3,5 yaşındaki çocuk, greyderle ambulansa ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Alayağmur köyü Zil mezrasında yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Lavin Şahin için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, kar yağışı ve olumsuz koşullar nedeniyle yolda kaldı.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, ambulansı, greydere bağlanan halatla bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra yol açma çalışması yapan ekipler, greyderle çocuğu ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şahin, Karakoçan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, ekiplerin 7 gün 24 saat görev yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Görüntüdeki araç Süper Lig'in yıldızına ait
Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

Kömürlükte öldürülen Naime'nin katili en yakını çıktı