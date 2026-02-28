Haberler

Yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes yolu açıldı

Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün trafiğe kapatılan Kayseri-Develi kara yolunda ulaşım sağlanmaya başladı.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu Erciyes Kayak Merkezi'ne giden yollar trafiğe açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, dün karayolları ve jandarma ekiplerince yaşanabilecek mahsur kalma olayları ve trafik kazalarının önüne geçmek için çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
