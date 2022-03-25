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YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru

Demirören Haber Ajansı - Şaduman Unutmaz - Güncel
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YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) 3 milyon 243 bin 425 kişinin başvurduğunu açıkladı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) 3 milyon 243 bin 425 kişinin başvurduğunu açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından 18-19 Haziran'da düzenlenecek 2022-YKS'ye başvuran aday sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Aygün, YKS'ye girecek tüm adaylara başarılar dileyerek, "18-19 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 2022-YKS'ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409. 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı 2 milyon 56 bin 512. 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168 bin 430" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Güncel

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