İstanbul'da YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) İstanbul'da başladı.

Aileleriyle sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sınav giriş kağıtları ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yönlendirildi.

Görevliler, kapıların kapanmasına dakikalar kala adayları okula girmeleri konusunda ikaz etti.

Saat 15.30'da görevliler binanın kapılarını kapattı.

Veliler, saat 15.45'te başlayan sınavda ter döken çocuklarını okul önlerinde bekliyor.