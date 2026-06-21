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İstanbul'da YKS'nin üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi başladı

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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT), İstanbul'da başladı. Adaylar kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı, veliler okul önlerinde bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) İstanbul'da başladı.

Aileleriyle sınava girecekleri okulların önüne gelen adaylar, sınav giriş kağıtları ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yönlendirildi.

Görevliler, kapıların kapanmasına dakikalar kala adayları okula girmeleri konusunda ikaz etti.

Saat 15.30'da görevliler binanın kapılarını kapattı.

Veliler, saat 15.45'te başlayan sınavda ter döken çocuklarını okul önlerinde bekliyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
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