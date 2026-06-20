İzmir'de YKS heyecanı başladı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) sınavı için İzmir'de adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Bazı öğrenciler sınava son dakikada koşarak yetişirken, geç kalan ve dış kapı demirlerinden atlayarak içeri girmeye çalışan 2 öğrenci sınava alınmadı.

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nın ilk oturumu TYT başladı. YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'te sona erecek. Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 628 aday başvurduğu TYT için İzmir'de de öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. İzmir'in Konak ilçesindeki Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üniversite hayaliyle sınava giren öğrenciler, saat 10.00 itibarıyla sınıflara alındı. Bazı öğrenciler koşarak son dakikada okul kapısından girebildi. Sınava geç kalan 2 öğrenci de dış kapı demirlerinden atlayarak içeri girmeye çalıştı. Ancak görevliler, giriş saatinin sona erdiğini belirterek, kapıları açmadı. Sınava alınmayan öğrenciler, duruma tepki gösterdi.

'SINAVA İYİ HAZIRLANDIM'

Üniversite sınavına ilk defa girdiğini söyleyen Elif Eylül Tanrıverdi (18), "Sınava iyi hazırlandım, tıp fakültesini kazanmak istiyorum. Çok çalıştım, bir aksilik başıma gelirse yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra kasılmaya gerek yok. Şu an rahatım ama girdikten sonra değişebilir. Yarın da sınava gireceğim" dedi.

'MUTLUYUM AMA SINAV STRESİ VAR'

Sınava giren Mehmet Yıldız (18) ise sınava ikinci defa girdiğini belirtip, "Bir önceki sene hiç çalışmadım, 10 net yaptım. Bu sene çok çalıştım, hazırlandım. Umarım yapacağım. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kazanmak istiyorum. Dershaneye gittim. 9 ay boyunca hocalarımızla beraber çalıştım. 10 netten 80 nete kadar çıktım. Çok mutluyum ama sınav stresi var" diye konuştu.

AYT VE YDT YARIN YAPILACAK

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1 milyon 627 bin 960 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. İngilizceden 195 bin 51, Arapçadan 4 bin 178, Almancadan 2 bin 550, Rusçadan 941, Fransızcadan 919 kişi olmak üzere toplam 203 bin 639 aday katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı