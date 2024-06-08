Milyonlarca öğrenci YKS'de ter döküyor! 2 dakikayla geç kalan da var, yolda kaza geçiren de

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yurdun 81 ilinin yanı sıra Lefkoşa ve Zagreb'de düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. 3 milyon 120 bin 878 adayın katılarak ter döktüğü sınava bu yıl da geç kalanlar damga vurdu.

OKUL KAPILARI SAAT 10.00 İTİBARIYLA KAPANDI

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuluyor. Adaylar, sınav başlangıç saati olan saat 10.00'dan sonra binalara alınmadı.

1 YILLIK EMEK 2 DAKİKA İLE HEBA OLDU

İstanbul Avcılar'da kayda geçen görüntülerde Deniz Köşkler İlkokuluna gelen bir kız öğrenci, kapılar kapandığı için okula alınmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SINAVA YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN KAZA YAPTI

Nevşehir'de ise otomobilin takla atması sonucu oğlunu YKS sınavına yetiştirmeye çalışan anne ile sınava girecek oğlu yaralandı. Kaza Avanos Nevşehir karayolunda meydana geldi. Oğlunu sınava getirdiği öğrenilen Fatma Hasta'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü ile beraber YKS sınavına girmek için Nevşehir'e gelen Mustafa Sinan Hasta ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar; Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan ekipler de inceleme yaptı.