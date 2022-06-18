YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla başladı.
Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla başladı.
Adaylar, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek beklemeye başladı.
Öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel