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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla başladı.

Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 22 binada, 344 salonda ve 6 bin 775 adayın katılımıyla başladı.

Adaylar, saatler öncesinde sınavın yapılacağı merkezlere giderek beklemeye başladı.

Öğrenciler, yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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