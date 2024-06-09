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Her şey üniversiteli olmak için! YKS'nin 2. oturumu AYT başladı

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Üniversiteli olmak için aylardır YKS'ye çalışan adaylar, sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için ter döküyor. Binlerce adayın girdiği ve saat 10.15'te başlayan sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Üniversite öğrencisi olmak amacıyla dün girdikleri YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT)ardından ikinci oturum AYT'ye giren adayların zorlu mesaisi saat 10.15'te başladı.

160 SORU SORULUYOR

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Her şey üniversiteli olmak için! YKS'nin 2. oturumu AYT başladı

ADAYLAR SAAT 10'DAN SONRA ALINMADI

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuluyor.

Her şey üniversiteli olmak için! YKS'nin 2. oturumu AYT başladı

6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev alıyor. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katılıyor. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yapıyor.

ENGELLİ ADAYLARA EK SÜRE

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre veriliyor.

Her şey üniversiteli olmak için! YKS'nin 2. oturumu AYT başladı

MİLLİLER İÇİN HIRVATİSTAN'DA DA SINAV YAPILIYOR

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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