YKS'de ilk 10'a giren Kartal AİHL'li öğrenciler başarıyı dayanışmada buldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) Türkiye derecesi elde eden Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri Hanne Hifa Akkuş ve Mahmut Abdulkadir Şahin, başarılarının temelinde yoğun çalışma temposunun yanı sıra öğretmen desteği, akran dayanışması ve okulda uygulanan akademik çalışma sisteminin yer aldığını belirtti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Hanne Hifa Akkuş, bugün açıklanan YKS'de Alan Yeterlilik (AYT) oturumunda sözel puan türünde 5'inci, eşit ağırlıkta ise 12'nci, Mahmut Abdulkadir Şahin de sözel puan türünde 7'nci, eşit ağırlıkta 241'inci oldu.

Türkiye'de alanlarında ilk 10 arasına giren iki öğrenci, başarılarının ardındaki çalışma sürecini ve gelecek hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Hanne Hifa Akkuş, kendisinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde büyüdüğünü ifade ederek, 9 ve 10'uncu sınıfta sosyal etkinlikler, atölyelerle kendilerini geliştirdiklerini, 11 ve 12'nci sınıfta ise sınav sürecine ağırlık verdiklerini söyledi.

Öğretmenlerinin kendisine çok destek olduğunu belirten Akkuş, "Her öğrencinin nasıl çalışması gerektiği farklı oluyor, bunun için de hocalarımız çok yardımcı oluyor. Hocalarımız bizi evlatları gibi görüyor." dedi.

Akkuş, okullarında "kafes" diye bir sistem olduğunu ve sabahtan akşama kadar kütüphanede çalıştıklarını anlatarak, "Günde 10-15 saat ders çalıştığımız da oluyor. En azından 10 saate varmamız gerekiyor. Kafes sistemiyle beraber hem TYT, AYT denemeleri oluyor, seri denemeleri oluyor." ifadesini kullandı.

Yoğun çalışma temposunda her şeyin her zaman çok güzel gitmediğini de söyleyen Akkuş, Allah'ın çalışmanın karşılığını her zaman verdiğini dile getirdi

"Elimizle kazıyarak, o toprağı aşarak çalışmak bence en önemlisi"

Akkuş, "Ailelerimiz uzakta, onların duaları, iyi dilekleri, yardımları her zaman yardımcı oluyor ama burada bizim ders çalışmamızı sağlayan, bizi ayakta tutan şeyler arkadaşlarımız ve hocalarımız. Biz birbirimizi ders çalışmaya davet ederdik. Ders çalışmayanı ya da kafası karışanı hemen alırdık 'Gel ders çalışalım' derdik. Birbirimizi teşvik ederdik." diye konuştu.

Hedeflerine ilişkin de Akkuş, şunları kaydetti:

"Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde okumak istiyorum. Hazırlığı da sayarsak tabii 5 sene gibi kocaman bir süreç var. Üniversitede karar veririm diye düşünüyorum ne istediğime. Bizim amacımız da şu. Sadece güzel bir derece yapıp, çok rahat bir hayat sürebilmek de var ama bizim şahit olduğumuz çok büyük zulümler de var bu dünyada. Doğu Türkistan olsun, Filistin olsun, Afrika'nın çok fazla yerinde olsun. Her yerde Müslümanlara ya da insanlara karşı çok büyük bir zulüm var. Bizim burada amacımız zamanı geldiğinde, bize soru sorulduğunda 'Biz neredeydik, hangi taraftaydık?' onu cevaplayabilmek. Sen zulmü yaparken sadece şahit mi kalıyordun, yoksa aksiyon alıyor muydun? Bir tepki gösteriyor muydun? Neyin tarafındaydın? Bu soruyu daha rahatlıkla cevaplayabilmek için hem de kardeşlerimize yardımcı olabilmek için güzel yerlere gelmek hepimizin hedefi."

Akkuş, "Çünkü bakıyoruz hani insanlar gerçekten çok duyarsız ve bizim bu duyarlılığı yaymamız gerekiyor. Bu yüzden de benim amacım sadece 'Güzel paralar kazanıyorum.' diyeyim değil, daha çok benim elde ettiğim ya da erişebildiğim fırsatlarla kardeşlerimize de yardımcı olmak." sözlerini sarf etti.

Hanne Hifa Akkuş, "Çalışırsak, gerçekten çabalarsak ki bu çalışma hani iki üç saat çalıştım tamam değil de, gerçekten elimizle kazıyarak, o toprağı aşarak çalışmak bence en önemlisi. Fiili dua en önemlisi, sonra tevekkül." dedi.

"İşletme okumayı düşünüyorum"

Mahmut Abdulkadir Şahin de Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nun kendisine çok faydası olduğunu aktardı.

Şahin, "Hocalar rehberlik yaparken bize nasıl bir yoldan ilerlememiz gerektiğini söylediler. Okulda dönemler arası ilişkiler de çok iyiydi. Üst dönemden ağabeylerimiz de bize yardımcı oldular. Esktra dersler, denemeler, herkes birbirini çok fazla seviyordu ve birbirimize yardımcı olarak destekliyorduk." diye konuştu.

Sosyalleşmekten de kopmadığını aktaran Şahin, kariyer hedefi konusunda kararsız olduğunu belirterek, "Koç ve Boğaziçi arasında gidip geliyorum. İşletme okumayı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Şahin, "Bu sınavı kazanmanın altın anahtarı diyebileceğimiz şey, çok istemek. İstemeden hayatın her alanında hiçbir şeyi başaramazsın. O yüzden çok istemen lazım. Sadece istemekle de kalmaz çalışman lazım. Çalışırken sana lazım olan birkaç şey olacak. Denemelere girmen lazım, kendine yardımcı olacak bir hoca ya da ağabey bulman lazım. Bu yoldan geçmiş tecrübeli birini bulman lazım ve bu tecrübeye güvenmen lazım. Bu yolu ilk kez deneyimliyorsun. Tecrübeli birine danışmak çok yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.