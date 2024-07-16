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YKS'de birinci olan Malatyalı öğrenci: Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra Malatyalı Yasin Arda Taşdemir, sayısal alanda birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Taşdemir, deprem nedeniyle zorlu bir süreç yaşadığını ancak disiplinli çalışması sayesinde birincilik elde ettiğini söyledi. Ailesi de Taşdemir'in başarısından gurur duydu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından birinciler arasında yer alan Malatyalı Yasin Arda Taşdemir, "Hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu. Çok mutluyum" dedi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından eğitimine Elazığ'da devam eden Yasin Arda Taşdemir, bu yıl yapılan YKS'de sayısal alanda birinci oldu. Sınav sonuçlarını Malatya'nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki evinde öğrenen ve büyük mutluluk yaşayan Taşdemir, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi. Deprem nedeniyle zorlu bir süreç atlattığını anlatan Yasin Arda Taşdemir, "Şu an hem heyecanlıyım, hem mutlu, hem de şaşkınım. Aslında hedefim ilk bine girmekti, birincilik sürpriz oldu. Çalışma sürecimde ailemin ve öğretmenlerimin emeği oldukça fazla. Çok sessiz bir çalışma ortamı istiyordum ve ailem bana bu ortamı sağladı. İstediğim ortamda çalıştığım için bu başarıya ulaştım" dedi.

6 Şubat depremlerinden etkilenince şehir değiştirdiklerini de dile getiren Taşdemir, "Şehir değişikliği çalışmalarımı etkiledi. Çocukluğumdan beri hayalim İstanbul Teknik Üniversitesi ama yine de üniversiteleri iyice araştırıp son kararımı öyle vereceğim" diye konuştu.

Beden eğitim öğretmenliği yapan Gökhan Taşdemir ise oğlunun aldığı başarıyı mutlulukla karşıladığını belirterek, "Oğlum Arda çok inatçı. Çocukluğundan beri üniversite sınavında başarılı olmayı hayal ediyordu ve bunu gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Tarih bölümü mezunu olan anne Serpil Taşdemir ise oğlunun birinciliğinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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