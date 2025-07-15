Yılmaz Köker Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına Atandı
Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker, Alaçam Merkez Karakol Komutanlığı görevine başladı. 2014 yılında mesleğe adım atan Köker, daha önce Bolu, Şırnak ve Hatay'da görev yaptı.
Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına atanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yılmaz Köker, görevine başladı.
Konya'nın Ilgın ilçesinde 1994 yılında doğan Köker, mesleğe 2014 yılında Jandarma Genel Komutanlığında başladı.
Bugüne kadar Bolu, Şırnak ve Hatay'da görev yapan Köker, Alaçam Merkez Karakol Komutanlığına getirildi.
Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel