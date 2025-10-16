Haberler

Yılmaz Hun, Kamu Emekçilerinin Hakları İçin Yürüyüşe Destek Verdi

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Adalet Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen KESK heyetine destek olarak, kamu emekçilerinin demokratik haklarının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı ve adalet arayışlarına devam edeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - Dem Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, ihraç edilen kamu personelinin görevlerine iadesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na yürümelerine izin verilmeyen KESK heyetine destek olarak, "Burası Ankara'nın göbeği. Burada demokrasi ayaklar altına alınıyor. Bunu kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Kamu emekçilerinin yolu açılmalıdır, demokratik haklarını kullanmalarına engel olunmamalıdır" ifadesini kullandı.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, Ankara'da ihraç edilen kamu personelinin görevlerine iadesi talebiyle Adalet Bakanlığı'na yürümesine izin verilmeyen KESK heyetine destek olmak amacıyla SES Genel Merkezi'ne geldi. Burada açıklama yapan Hun, şunları kaydetti:

"Burası Ankara'nın göbeği. Burada demokrasi ayaklar altına alınıyor. Burada Ankara Valiliği'ne, Ankara Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum. Bu resmi görmelerini istiyorum. Bunu kınıyoruz. Bu kabul edilemez. Kamu emekçilerinin yolu açılmalıdır, demokratik haklarını kullanmalarına engel olunmamalıdır. Kamu emekçileri Amed'den buraya geldiler. Sizler demokrasi için yürüdünüz. Sizler bu ülkede adaletin oluşması için yürüdünüz. Hoş geldiniz. OHAL kaldırıldı fakat halen ülke OHAL rejimiyle yönetiliyor. Bizler ihraç edildik. 9 yıldır bu ülkede adalet arıyoruz. Adalet arayışınız bütün Türkiye içindir, bütün ülke içindir. Yürüyüşünü selamlıyorum tekrardan. Bizler yürüyüşe devam edeceğiz, bu ülkede demokrasi aramaya devam edeceğiz. Bu ülkede savaş olmasın, çocuklar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
