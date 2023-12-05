Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu. Büyükerşen, 1999 yılından bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanlığı için CHP İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP'den aday olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.