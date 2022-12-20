YILIN OLAYLARI 2022 - NİSAN (4)

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ AL SUUD'UN DAVETLİSİ OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gelişi ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması İki liderin...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ AL SUUD'UN DAVETLİSİ OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gelişi ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması

İki liderin görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmesinden detaylar

Heyetler arası görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la birlikte poz vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la görüşmesinden detay

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU ŞAMPİYONU TRABZONSPOR OLDU

Maçın son düdüğüyle başlayan coşkulu kutlamalar

Trabzonsporlu taraftarların dans etmesi

Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi

Futbolcuların toplantı salonuna gelip Abdullah Avcı'ya su atması ve kutlama yapma

Köprüye asılan Trabzonspor bayrağının drone ile görüntülenmesi

Işık gösterileri

Meydanda yapılan kutlamaların havadan görüntülenmesi (dron)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletmesi

Yenikapı Etkinlik Alanı

Taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov (dron)

Medikal Park Stadı

Havai fişeklerin atılması

Futbolcuların kolbastı oynaması

Futbolcuların şarkılar eşliğinde kutlamalara katılması

Futbolcuların kupayı kaldırması CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ AL SUUD'UN DAVETLİSİ OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ (26 NİSAN)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman Bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi. (26 Nisan)

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU ŞAMPİYONU TRABZONSPOR OLDU (30 NİSAN)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.