YILIN OLAYLARI 2022 - NİSAN (4)
Güncel Haberler
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ AL SUUD'UN DAVETLİSİ OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gelişi ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması İki liderin...
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ AL SUUD'UN DAVETLİSİ OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gelişi ve Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması
İki liderin görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmesinden detaylar
Heyetler arası görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la birlikte poz vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prens Selman'la görüşmesinden detay
SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU ŞAMPİYONU TRABZONSPOR OLDU
Maçın son düdüğüyle başlayan coşkulu kutlamalar
Trabzonsporlu taraftarların dans etmesi
Trabzonspor'da Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gelişi
Futbolcuların toplantı salonuna gelip Abdullah Avcı'ya su atması ve kutlama yapma
Köprüye asılan Trabzonspor bayrağının drone ile görüntülenmesi
Işık gösterileri
Meydanda yapılan kutlamaların havadan görüntülenmesi (dron)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu telefonla arayarak tebriklerini iletmesi
Yenikapı Etkinlik Alanı
Taraftarın cep telefonu ışıklarıyla müzik eşliğinde yaptıkları görsel şov (dron)
Medikal Park Stadı
Havai fişeklerin atılması
Futbolcuların kolbastı oynaması
Futbolcuların şarkılar eşliğinde kutlamalara katılması
Futbolcuların kupayı kaldırması CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KRAL SELMAN BİN ABDÜLAZİZ AL SUUD'UN DAVETLİSİ OLARAK SUUDİ ARABİSTAN'DA VELİAHT PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ (26 NİSAN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman Bin Abdülaziz Al Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman ile bir araya geldi. (26 Nisan)
SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU ŞAMPİYONU TRABZONSPOR OLDU (30 NİSAN)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın bulunduğu alana yapılan Millet Bahçesi'nde Fraport TAV Antalyaspor maçını dev ekranlardan izleyen Trabzonspor taraftarları, bitiş düdüğüyle büyük mutluluk yaşadı.