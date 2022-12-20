YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (1)
Güncel Haberler
İSRAİL'DE SON ÜÇ BUÇUK YILDA BEŞİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL SEÇİM, MUHALEFETTEKİ LİKUD PARTİSİ LİDERİ BİNYAMİN NETANYAHU'NUN ZAFERİ İLE SONUÇLANDITel Aviv'in Habima Meydanı'nda toplanan göstericilerden detaylar Ellerinde Netanyahu karşıtı afişler taşıyan göstericilerden detaylar...
İSRAİL'DE SON ÜÇ BUÇUK YILDA BEŞİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL SEÇİM, MUHALEFETTEKİ LİKUD PARTİSİ LİDERİ BİNYAMİN NETANYAHU'NUN ZAFERİ İLE SONUÇLANDI
Tel Aviv'in Habima Meydanı'nda toplanan göstericilerden detaylar
Ellerinde Netanyahu karşıtı afişler taşıyan göstericilerden detaylar
Sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan göstericilerden detaylar
Aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, Muhanna Yehuda pazarını ziyaret etmesi
Yair Lapid'in destekçilerinin, Batı Kudüs'te propaganda çalışması yapması
Netanyahu destekçilerinin, Batı Kudüs'te propaganda çalışması yapması
Oy vermeye gelen vatandaşların
İsrailli vatandaşların oy kullanması
İsrail Başbakanı Yair Lapid oy kullanmadan önce babasının mezarını ziyaret etmesi
İsrail Başbakanı Yair Lapid ve eşi Lihi Lapid ile Tel Aviv kentindeki Ramat Aviv Gimel okuluna gelişleri
İsrail Başbakanı Yair Lapid ve eşi Lihi Lapid ile birlikte oy kullanması
İsrail Başbakanı Yair Lapid destekleyen seçmenler ile selamlaşması
İsrail eski başbakanı ve Likud Partisi başkanı Binyamin Netenyahu'nun açıklaması
İsrail Merkez Seçim Kurulu'ndan detay görüntüler
İsrail Merkez Seçim Kurulunundan detay görüntüler
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un Batı Kudüs'teki Merkez Seçim Kurulu'nu ziyaret etmesi
İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un konuşması
Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun destekçilerinin sevinç gösterisi
Binyamin Netanyahu'nun konuşması
3 Kasım
ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, KONVOYUNA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAFİF YARALANDI
Olay sonrası İmran Han'ın bulunduğu otobüs üstündeki panik anları
Otobüs çevresinde yaşanan kargaşa
Shaukat Hanum Hastanesi çevresinde bekleyen İmran Han'ın destekçileri
Güvenlik önlemleri
PTI'nın önde gelen isimlerinden Faysal Cavid Han'ın konuşması
Pakistanlıların, İmran Han'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyı protesto etmesi
Eski Başbakan İmran Han'ın kaldığı hastane
İmran Han'ın röportaj yapacağı hastane odasına gelişi
Doktorların röntgen filmleriyle İmran Han'ın durumunu anlatması
İmran Han'ın açıklamaları
İmran Han'ın odadan çıkışı
Alandaki İmran Han destekçileri ve taşıdıkları bayraklar
Bir grup İmran Han destekçisinin barikatı aşıp koşması -
Polisin barikatı aşmak isteyen İmran Han destekçilerine müdahale etmesi
Olaylar sırasında bir kişinin yaralanması sonucu sağlık çalışanının müdahalesi
Barikatı aşmak isteyen bazı İmran Han destekçilerinin polisin müdahalesi sonucu yerde sürünmesi
Polisin elindeki sopaların bazı İmran Han destekçileri tarafından alınması
Polisin, bazı kadınların kalabalıktan sıyrılıp barikatı geçmesine izin vermesi
Olaylar sırasında yaralanan bazı İmran Han destekçileri
İmran Han destekçilerinin alana gelişi
Bayraklar ve pankartlar
Protesto göserileri
Pankartlar ve bayraklar
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçilerine seslenişi
OYUNCU RIZA AKIN, 65 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ
Oyuncu Rıza Akın'ın arşiv görüntüleri
Vefat eden oyuncu Rıza Akın için düzenlenen tören
Törene katılan yakınlarının üzüntüsü
Akın'ın eşi Miho Shimotashiro Akın'ın konuşması
Sanatçıya sevdiği türküler çalınması İSRAİL'DE SON ÜÇ BUÇUK YILDA BEŞİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL SEÇİM, MUHALEFETTEKİ LİKUD PARTİSİ LİDERİ BİNYAMİN NETANYAHU'NUN ZAFERİ İLE SONUÇLANDI (2 KASIM)
Likud Partisi Lideri Bünyamin Netanyahu, sağ müttefikleriyle mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağladı.
İsrail'deki ilk sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor.
ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, KONVOYUNA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAFİF YARALANDI (3-26 KASIM)
28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan ve Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaşan İmran Hanı'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldı.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. - Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.
OYUNCU RIZA AKIN, 65 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ (4 KASIM)
"Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan başarılı oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 2 Kasım'da vefat eden Rıza Akın için memleketi Adana'da 4 Kasım'da tören düzenlendi.