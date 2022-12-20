YILIN OLAYLARI 2022 - KASIM (1)

İSRAİL'DE SON ÜÇ BUÇUK YILDA BEŞİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL SEÇİM, MUHALEFETTEKİ LİKUD PARTİSİ LİDERİ BİNYAMİN NETANYAHU'NUN ZAFERİ İLE SONUÇLANDI

Tel Aviv'in Habima Meydanı'nda toplanan göstericilerden detaylar

Ellerinde Netanyahu karşıtı afişler taşıyan göstericilerden detaylar

Sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan göstericilerden detaylar

Aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, Muhanna Yehuda pazarını ziyaret etmesi

Yair Lapid'in destekçilerinin, Batı Kudüs'te propaganda çalışması yapması

Netanyahu destekçilerinin, Batı Kudüs'te propaganda çalışması yapması

Oy vermeye gelen vatandaşların

İsrailli vatandaşların oy kullanması

İsrail Başbakanı Yair Lapid oy kullanmadan önce babasının mezarını ziyaret etmesi

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve eşi Lihi Lapid ile Tel Aviv kentindeki Ramat Aviv Gimel okuluna gelişleri

İsrail Başbakanı Yair Lapid ve eşi Lihi Lapid ile birlikte oy kullanması

İsrail Başbakanı Yair Lapid destekleyen seçmenler ile selamlaşması

İsrail eski başbakanı ve Likud Partisi başkanı Binyamin Netenyahu'nun açıklaması

İsrail Merkez Seçim Kurulu'ndan detay görüntüler

İsrail Merkez Seçim Kurulunundan detay görüntüler

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un Batı Kudüs'teki Merkez Seçim Kurulu'nu ziyaret etmesi

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un konuşması

Eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun destekçilerinin sevinç gösterisi

Binyamin Netanyahu'nun konuşması

3 Kasım

ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, KONVOYUNA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAFİF YARALANDI

Olay sonrası İmran Han'ın bulunduğu otobüs üstündeki panik anları

Otobüs çevresinde yaşanan kargaşa

Shaukat Hanum Hastanesi çevresinde bekleyen İmran Han'ın destekçileri

Güvenlik önlemleri

PTI'nın önde gelen isimlerinden Faysal Cavid Han'ın konuşması

Pakistanlıların, İmran Han'ın konvoyuna düzenlenen saldırıyı protesto etmesi

Eski Başbakan İmran Han'ın kaldığı hastane

İmran Han'ın röportaj yapacağı hastane odasına gelişi

Doktorların röntgen filmleriyle İmran Han'ın durumunu anlatması

İmran Han'ın açıklamaları

İmran Han'ın odadan çıkışı

Alandaki İmran Han destekçileri ve taşıdıkları bayraklar

Bir grup İmran Han destekçisinin barikatı aşıp koşması -

Polisin barikatı aşmak isteyen İmran Han destekçilerine müdahale etmesi

Olaylar sırasında bir kişinin yaralanması sonucu sağlık çalışanının müdahalesi

Barikatı aşmak isteyen bazı İmran Han destekçilerinin polisin müdahalesi sonucu yerde sürünmesi

Polisin elindeki sopaların bazı İmran Han destekçileri tarafından alınması

Polisin, bazı kadınların kalabalıktan sıyrılıp barikatı geçmesine izin vermesi

Olaylar sırasında yaralanan bazı İmran Han destekçileri

İmran Han destekçilerinin alana gelişi

Bayraklar ve pankartlar

Protesto göserileri

Pankartlar ve bayraklar

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçilerine seslenişi

OYUNCU RIZA AKIN, 65 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu Rıza Akın'ın arşiv görüntüleri

Vefat eden oyuncu Rıza Akın için düzenlenen tören

Törene katılan yakınlarının üzüntüsü

Akın'ın eşi Miho Shimotashiro Akın'ın konuşması

Sanatçıya sevdiği türküler çalınması İSRAİL'DE SON ÜÇ BUÇUK YILDA BEŞİNCİ KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL SEÇİM, MUHALEFETTEKİ LİKUD PARTİSİ LİDERİ BİNYAMİN NETANYAHU'NUN ZAFERİ İLE SONUÇLANDI (2 KASIM)

Likud Partisi Lideri Bünyamin Netanyahu, sağ müttefikleriyle mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağladı.

İsrail'deki ilk sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını gösteriyor.

ESKİ PAKİSTAN BAŞBAKANI İMRAN HAN, KONVOYUNA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA HAFİF YARALANDI (3-26 KASIM)

28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan ve Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaşan İmran Hanı'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmasının ardından ülke genelinde protestolar başladı. - Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

OYUNCU RIZA AKIN, 65 YAŞINDA İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETTİ (4 KASIM)

"Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan başarılı oyuncu Rıza Akın, 65 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. 2 Kasım'da vefat eden Rıza Akın için memleketi Adana'da 4 Kasım'da tören düzenlendi.