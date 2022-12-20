YILIN OLAYLARI 2022

OYUNCU İSMAİL İNCEKARA HAYATINI KAYBETTİOyuncu İsmail İncekara'ya ait fotoğraflarCUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞAHKULU SULTAN DERGAHI'NDA DÜZENLENEN CEMEVLERİ TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDIŞahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni...

OYUNCU İSMAİL İNCEKARA HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncu İsmail İncekara'ya ait fotoğraflar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞAHKULU SULTAN DERGAHI'NDA DÜZENLENEN CEMEVLERİ TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI

Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi

Açılış kapsamında düzenlenen müzik dinletisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Açılış yapılacak şehirlere canlı bağlantılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması

Açılışların gerçekleştirilmesi

Temel atma töreni

Şahkulu Sultan Türbesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dua etmesi

Yemek salonuna geçilmesi

Yemek yenilmesi

UKRAYNA, RUSYA İLE KIRIM'I BİRBİRİNE BAĞLAYAN KERÇ KÖPRÜSÜNDE BOMBALI SALDIRI DÜZENLEDİ

Patlama anı (güvenlik kamerası)

Köprünün yanma anı

Patlama sonrası köprü

Patlama sonrası çıkan yangın

Patlamanın olduğu köprüde incelemelerin yapılması

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 2022 DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDU

Türkiye ile Angola arasında yapılan 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası final maçı

Bitiş düdüğü ve şampiyonluk sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahaya gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyunculara madalyalarını vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuncularla beraber kupayı kaldırması

Teknik Direktör Osman Çakmak ile röportaj

Ampute Futbol Milli Takımı'nın havalimanında karşılanması

UKRAYNA'NIN BAŞKANTI KİEV'E FÜZE SALDIRILARI DÜZENLEDİ

Füzelerin denizden fırlatılması

Kiev kent merkezinde köprünün vurulma anı

Kiev'de vurulan cadde

Yaralanan siviller

Ukrayna Acil Durum Servisi çalışanlarının yaralıları taşıması

Alevler ve dumanlar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sokakta açıklaması

Kliçko Köprüsü

Yürüyüş yolunda oluşan dev çukur

Binalarda oluşan hasar

Yolda yanan araçlar

ÇANAKKALE AYVACIK-KÜÇÜKKUYU YOLU ASSOS VE TROYA TÜNELLERİ AÇILDI

Assos ve Troya Tünelleri (dron)

Hizmete giren bağlantı yolları (dron)

Assos ve Troya Tünelleri'nin içi

Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılış kurdelesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve katılımcılar tarafından kesilmesi

Araç trafiğine açılan tünellerden araçların geçişleri

DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZEN FABRİKA BALIKÇI GEMİSİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Tersaneler bölgesinin havadan görüntülenmesi (dron)

Tersan Tersanesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gemide inceleme yapması

Bakan Varank'ın açıklamaları OYUNCU İSMAİL İNCEKARA HAYATINI KAYBETTİ (7 EKİM)

"Kurtlar Vadisi" ve "Kocan Kadar Konuş" gibi birçok film, dizi ve tiyatro eserinde canlandırdığı karakterlerle Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen usta oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞAHKULU SULTAN DERGAHI'NDA DÜZENLENEN CEMEVLERİ TEMEL ATMA VE AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI (7 EKİM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahkulu Sultan Dergahı'nda düzenlenen Cemevleri Temel Atma ve Açılış Töreni'nde, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacağını, Başkanlığın muhtarlıklara, derneklere, belediyelere, federasyonlara bağlı cemevlerinin yönetimini yürüteceğini açıkladı.

UKRAYNA, RUSYA İLE KIRIM'I BİRBİRİNE BAĞLAYAN KERÇ KÖPRÜSÜNDE BOMBALI SALDIRI DÜZENLEDİ (8 EKİM)

Ukrayna, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenledi.

"Kırım" ismiyle de anılan köprüde bir kamyonun patlaması nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı. Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI, İSTANBUL'DA DÜZENLENEN 2022 DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDU (9 EKİM)

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Türk Milli Takımı'nda teknik heyet ve futbolcular, emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

UKRAYNA'NIN BAŞKANTI KİEV'E FÜZE SALDIRILARI DÜZENLEDİ (10 EKİM)

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurdu.

Zalujniy, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları düzenlediğini, saldırılarda füze ve insansız hava araçlarını kullandığını belirtti.

ÇANAKKALE AYVACIK-KÜÇÜKKUYU YOLU ASSOS VE TROYA TÜNELLERİ AÇILDI (11 EKİM)

Çanakkale kent merkezini Balıkesir ve İzmir'e bağlayan kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu kesimindeki 4 bin 100 metrelik Troya ve 1700 metrelik Assos tünelleriyle 50 dakikalık ulaşım süresi 5 dakikaya düşürüldü.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜZEN FABRİKA BALIKÇI GEMİSİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ (12 EKİM)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretimi yapılan "dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisinin", günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işlenen balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran tam otomasyonlu teknolojik bir harika olduğunu bildirdi.