Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yentür, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yentür, lifebox, AJet ve ROKETSAN'ın sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" başlıklı fotoğraflarını seçen Yentür, "Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karelerini tercih etti.

Yentür, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasına katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yentür, "Fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik ediyorum. Çok anlamlı ve güzel kareler var. Biz de beğendiğimiz fotoğrafları seçtik. Yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.