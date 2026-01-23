Haberler

DAKA Genel Sekreteri Güray, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. 112 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Güray, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları seçti.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güray, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafını seçen Güray, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş "Aynı şemsiyenin altında, "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili" karesini oyladı.

Güray, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğrafını tercih etti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Güray, AA çalışanlarının önemli işlere imza attığını ifade ederek, emeği geçenleri kutladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
