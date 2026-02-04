Haberler

Yıldızeli'nde hafızlık yarışması düzenlendi


Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması'nın finalinde, öğrenciler arasındaki rekabet büyük bir heyecanla sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, İmam Hatip Ortaokulları Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Genç Nida Hafızlık Yarışması'nın finali yapıldı.

Yıldızeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada konuşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Eğitimi Şube Müdürü Fehmi Tutkun, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın insanlığa gönderdiği en büyük rehber olduğunu söyledi.

Kur'an okumanın her mümin için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Tutkun, "Bugün burada yarışan her bir öğrencimiz bu şerefe nail olmak için emek vermiş, sabırla çalışmış ve Kur'an'a gönlünü vermiştir. Hafızlık, sadece ayetleri ezberlemek değil, Kur'an ahlakıyla yaşamayı, sabrı, disiplini ve teslimiyeti öğrenmektir. Bugün burada kazanan yalnızca dereceye girenler değil Kur'an'la hemhal olan, onunla yol yürüyen tüm öğrencilerimizdir." dedi.

Kız öğrenciler arasında düzenlenen yarışmalarda, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde il genelinde 15 okulun 15 öğrencisi yarıştı.

Yarışmada, Yıldızeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahsen Günen birinci, Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nur Medine Polat ikinci ve Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Dumlu üçüncü oldu.

Genç Nida Hafızlık Yarışması'nda ise Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şeyma Zümra Göztepe birincilik, Ülkü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şeyma Çelik ikincilik, Yıldızeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Gür üçüncülük elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Doğan, yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik etti.

Programa, Yıldızeli Kaymakamı İsmail Bildirici, Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, ilçe protokolü, veliler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
