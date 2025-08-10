Yıldızeli'nde Buğday Yüklü Traktör Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde buğday yüklü bir traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Celil Alnıaçık (59) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile yanındaki Bedir Alnıaçık (74) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
'Valizim kayıp' dedi, otogarı birbirine kattı! Güvenliğin saçlarını kopardı

Otogarda olay çıkardı! Bağırıp çağırıp güvenliğin saçlarını kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da pazar sabahı yoğun trafik! Birkaç dakikalık yol 40 dakikayı aştı

Megakentte yoğun trafik! Birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.