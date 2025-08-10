Yıldızeli'nde Buğday Yüklü Traktör Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde buğday yüklü bir traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Celil Alnıaçık (59) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Sivas-Tokat kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile yanındaki Bedir Alnıaçık (74) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, Yıldızeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel