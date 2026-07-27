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Yıldızeli'nde Karakucak Güreşleri Şenliği

Yıldızeli'nde Karakucak Güreşleri Şenliği
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 19. Geleneksel Karakucak Güreşleri Kültür Festivali ve Şenlikleri gerçekleştirildi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 19. Geleneksel Karakucak Güreşleri Kültür Festivali ve Şenlikleri gerçekleştirildi.

Yıldızeli Belediyesi ev sahipliğinde Pamukpınar Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen organizasyonda, ata sporuna ilgi duyan vatandaşlar bir araya geldi.

Türkiye'nin köklü spor geleneklerinden biri olan karakucak güreşlerinde, farklı kategorilerde er meydanına çıkan pehlivanlar derece elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Tribünleri dolduran vatandaşlar ise müsabakaları ilgiyle takip etti.

Etkinliğe MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Altınyayla Belediye Başkanı Sezai Subaşı, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yıldızeliler Derneği Başkanı Fevzi Uçar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Festival sonunda Yıldızeli Belediye Başkanı Yaşar Göktaş, emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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