Geleceğin mühendislerinden Yusufeli Barajı'na mercek

Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü üyeleri, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nı ziyaret ederek, projenin mühendislik detaylarını inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler, barajın inşaat süreci ve enerji üretimi hakkında uzmanlardan bilgi aldı.

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yapı Kulübü üyeleri, Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nı ziyaret etti. İstanbul'dan otobüsle gelen ve farklı mühendislik bölümlerinde öğrenim gören 49 öğrenci, bölge için stratejik öneme sahip projenin mühendislik detaylarını yakından inceledi.

YTÜ İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği bölümlerinden oluşan 49 kişilik ekip, Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine inşa edilip, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nı ve HES şantiyesinde incelemelerde bulunmak için İstanbul'dan yola çıktı. Uzun süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan öğrenciler, Yusufeli Barajı'nı ve HES şantiyesinde incelemelerde bulundu, uzmanlardan projeye ilişkin bilgiler aldı. Eski ilçe ve 7 köyün sular altında kaldığı baraj sahasında yapılan teknik sunumlara katılan öğrenciler, devasa projenin hem yapım süreci hem de işletme mekanizmasını mercek altına alarak sınıf ortamında öğrendikleri teoriyi sahada görme imkanı yakaladı. Öğrenciler, enerji üretimi süren ve bölge için stratejik öneme sahip projenin mühendislik detaylarını yakından gördü.

'ÖRNEĞİNİ ÇOK FAZLA GÖREMEYECEĞİMİZ BİR PROJE'

İnşaat Mühendisliği öğrencisi Buse Nur Sansar, verimli bir teknik gezi geçirdiklerini ifade ederek, "Türkiye'de örneğini çok fazla göremeyeceğimiz bir projeyi seçmek istedik ve bu yüzden Yusufeli Barajı'nı tercih ettik. Gerçekten güzel ve verimli geçen bir teknik gezi oldu" dedi.

'İYİ Kİ GELMİŞİZ'

Yapı Kulübü Başkanı Mehmet Sefa Marangoz, Yusufeli Barajı'na gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Çok uzun yol geldik ama böyle bir yapı için değdi. İlk etapta buraya gelmeyi düşünmüyordum ama Yusufeli Barajı'nı duyunca kesinlikle gelmem gerektiğini düşündüm. İyi ki gelmişiz, gerçekten çok güzel" diye konuştu.

'EŞSİZ BİR DENEYİMDİ'

Öğrenci Hilal Serra Gürbüz hem görsel hem de teknik anlamda güzel bir deneyim edindiğini ifade ederek, "Yusufeli Barajı'nı ziyaret etmek, eşsiz bir deneyimdi. Hayatıma ilk kez yüksek rakımlı bir bölgede, yüksek ölçüde yapılmış bir projeyi deneyimleme şansım oldu. Projenin detayları gerçekten çok ilgi çekiciydi. Teknik anlamda ne kadar çok emek verildiğini ve ne kadar komplike işlemler sonucu ortaya çıkmış olduğunu gördük. Görsel güzelliği ve teknik anlamda güzel bir proje olduğunu düşünüyorum" dedi.

'BURADA BÜYÜK BİR İNŞAAT YAPISINI GÖRDÜLER'

Akademisyen Mustafa Sinan Yardım ise "Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü ile buraya geldik. Yusufeli Barajı'na, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir Planlama, Çevre Mühendisliği, İşletme, Harita Mühendisliği öğrencileri ile bir teknik gezi düzenledik. Bu alanın bütün disiplinlerini içine alan öğrenciler buradan yararlandılar. Burada büyük bir inşaat yapısını gördüler. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine teorik bilgileri vermesinin yanında uygulamalarını da gösteriyor, bu da okulumuzun bir geleneğidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
