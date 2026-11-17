"Gençliğe Veda", "Son Mektup", "Mazideki Aşk" ve "Affetmem Asla Seni" adlı eserleriyle Türk müziğinde iz bırakan besteci ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses'in vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

Unutulmaz sanatçının oğlu Yıldırım Beyazıt Gürses, Türk müziğinde çok sesli çalışmalarıyla tanınan ve yaklaşık 400 besteye imza atan babasını, AA muhabirine anlattı.

Yıldırım Beyazıt Gürses, babasının müzik alanındaki başarılarının yanı sıra eser sahiplerinin haklarının korunması için verdiği mücadeleye de dikkati çekti.

Babasının Türkiye'de telif hakları sisteminin oluşmasına katkı sunduğunu aktaran Yıldırım Beyazıt Gürses, MESAM'ın kuruluş sürecinde ekibiyle üstlendiği role değinerek, şunları söyledi:

"MESAM'ın kurulduğu yıllar, benim çocukluk yıllarıma denk geliyor. Telif haklarının belli bir noktaya gelmesi için ekibiyle gerçekten büyük bir mücadele vermişti. Türkiye'de birçok bestekar, eserleri her yerde çalınmasına rağmen yokluk içindeydi, kimisi sağlıklarından bile oldu. Bütün dünyada oturmuş olan telif haklarının Türkiye'de de yerleşmesi acilen gerekiyordu. Babam ve ekibi MESAM'ı kurarken büyük bir görev üstlendi ve telif haklarının altyapısını hazırlayarak, sorumluluklarını yerine getirerek, günümüz kuşağına taşınmasında çok sağlam bir temel attı."

Yıldırım Beyazıt Gürses, babasının eserlerinin farklı müzik türlerine uyarlanabilecek bir niteliğe sahip olduğunu ve aradan geçen yıllara rağmen bestelerinin gördüğü ilginin devam ettiğini dile getirdi.

Babasının eserlerinin yeni yorumlarla dinleyiciye ulaştığını belirten Gürses, "Babamın bestelerine büyük bir talep olduğunu hepimiz görmekteyiz. Sürekli güftekarlarla işbirliği halindeyiz. Babamın gerçekten Türkiye'de yapılan birçok müzik türüne girebilecek eserleri var ve bu eserler son derece global olup her türlü müzik türüne uyabilmekte. 400'e yakın flaş olmuş beste yapmak ve bu bestelerin çok uzun yıllar aynı dirilikte, ülkemizde ve tüm dünyada seslendirilmesi hiç kolay değil. Zaten bir sanatçıyı ölümsüz yapan da budur." diye konuştu.

Yıldırım Beyazıt Gürses, babasının beste çalışmalarında ut kullandığını ve eserlerini kısa sürede notaya aktarabildiğini, annesi Ayla Gürses'in de bu süreçte önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Anne ve babasının hem hayat hem de müzik arkadaşı olduğunu belirten Gürses, "Babam besteyi yaptığı anda notaya geçme kabiliyeti müthişti. Anneme hep danışarak yapardı. Konserlerinde de annem babama hep eşlik etmiştir. Hemen hemen dünyanın çoğu ülkesinde ve Türkiyemizin tüm şehirlerinde konserler verdiler. Onlar hem hayat hem de müzik arkadaşıydı. Babam Türkiye'de çok sesli ve çok sazlı müziği başlattığı gibi, çok sesli konser dönemini de başlatmıştır. Babam Yıldırım Gürses bütün bu anlattıklarımın yanında müzik dışında, çok başarılı bir iş adamıydı da." dedi.

Yedi yaşında ilk konserini verdi

Nasuhi Bey ile Müeyyet Cevriye Hanım'ın oğlu Yılldırım Gürses, 21 Ocak 1938'de Bursa'da dünyaya geldi.

Babasının ut çalması ve ablası Cahide Hanım'ın şarkılar söylemesi, sanatçının müziğe yönelmesinde etkili oldu.

İlköğrenimini Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tamamlayan Gürses, henüz 7 yaşındayken ilk konserini verdi.

Çelebi Mehmet Ortaokulu ve Bursa Ticaret Lisesinden mezun olan sanatçı, lise yıllarında müzik öğretmeni Faruk Üsküdari'nin yönlendirmesiyle Türk musikisi çalışmalarını geliştirdi, Türk ve Batı müziği üzerine eğitim aldı.

Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümünden 1961'de mezun olan Gürses, 1951'de katıldığı yarışmada "Bursa Ses Kralı", 1959'da ise "Üniversitelerarası Ses Kralı" seçildi.

Ankara Radyosu'nun sınavını kazanan sanatçı, 1961'de Ankara Devlet Operası sınavında Türkiye birincisi oldu. Operada 7-8 ay çalışan Gürses, daha sonra buradan ayrıldı.

Gürses, 1965'te Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Mikrofon Yarışması'nda sözü ve müziği kendisine ait "Gençliğe Veda" adlı eseriyle birincilik kazandı. Orkestrasıyla yarışmada elde ettiği başarının ardından müzik çalışmalarını çok sesli düzenlemelerle sürdürdü.

Yarışmanın ardından tanınırlığını artıran sanatçı, "Son Mektup", "Mazideki Aşk", "Bir Kırık Kalp", "Bir Garip Yolcu" ve "Sonbahar Rüzgarları" adlı eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Film müzikleri de hazırlayan Gürses, 1980'lerin başında Ajda Pekkan için hazırladığı "Affetmem Asla Seni" albümüyle adından söz ettirdi. Albümde "Dertliyim Arkadaş", "Eller Eller" ve "Gül Dudaklım" eserleri de yer aldı.

"Mevsimler Yas Tutup Çöller Ağlasın", "Liseli Kız" ve "Çal Kanunum Çal" adlı besteleriyle de tanınan sanatçı, Arif Nihat Asya'nın "Fetih Marşı" şiirini yorumladı. "Hoş Sada" albümüyle çok sesli Türk sanat müziği çalışmalarını sürdüren Gürses, Emel Sayın ile kendi bestelerinden oluşan ve müzik direktörlüğünü üstlendiği "Neşe-i Muhabbet Müzikali"nde sahne aldı.

MESAM'ın kurucu başkanlığını üstlendi

Müzik eserlerinin sahiplerinin haklarının korunması amacıyla 1986'da çalışma arkadaşlarıyla Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin (MESAM) kuruluşunda yer alan Gürses, birliğin kurucu başkanlığını üstlendi.

Sanatçının sevilen eserlerinden oluşan "Anılarla Yıldırım" albümü 1999'da yayımlandı.

Sanat kariyeri boyunca 500'den fazla ödül alan Gürses, 30'a yakın albüm ve 400'e yakın besteyle Türk müziğine katkı sundu.

Yıldırım Gürses, 18 Kasım 2000'de 62 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA