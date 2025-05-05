Yıldırım Düşmesi Sonucu 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden 17 yaşındaki Barış Aydın, hayatını kaybetti. Olay, inek otlatırken meydana geldi ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
ARDAHAN'ın Hanak ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım isabet eden Barış Aydın (17), hayatını kaybetti.
Olay, saat 17.00 sıralarında Hanak ilçesi Binbaşar köyünde meydana geldi. Binbaşar köyü merasında inek otlatan Barış Aydın'a sağanak sonrası yıldırım çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Aydın'ın cansız bedenine ulaştı. Aydın'ın cenazesi Hanak Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel