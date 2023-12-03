Yılbaşında Sanatçılı Oteller ve Kayak Merkezleri Yoğun İlgi Görüyor

Bu yılbaşında 3 günlük tatil fırsatı nedeniyle özellikle sanatçılı oteller, kayak merkezlerindeki oteller başta olmak üzere, 24 Aralık'tan itibaren Avrupalı, 6 Ocak'tan itibaren de Rus turistlerle birlikte yoğun hareketlilik bekleniyor.

BU yılbaşında 3 günlük tatil fırsatı nedeniyle özellikle sanatçılı oteller, kayak merkezlerindeki oteller başta olmak üzere, 24 Aralık'tan itibaren Avrupalı, 6 Ocak'tan itibaren de Rus turistlerle birlikte yoğun hareketlilik bekleniyor. 24 Aralık'ta Katoliklerin, 6 Ocak'ta Ortodoksların Noel kutlamalaları, yılbaşı turizmini iki haftaya yaydı.

Bu yılbaşı gecesinin pazar gününe denk geliyor olması nedeniyle 29 Aralık Cuma günü mesai bitimiyle başlayan tatil, 2 Ocak Salı gününe kadar 3 günlük fırsat sunuyor. Tur operatörleri ve otellerin yılbaşı programları yaklaşık 2 ay öncesinden hazırlandı. Birçok otelde Tarkan'dan Ajda Pekkan'a, Sibel Can'dan Ebru Gündeş'e ünlüler sahneye çıkacak. Yeni yıla 1 ay kala, ünlü sanatçılar ve yılbaşına özel kutlama programları hazırlanan otellerin birçoğunda rezervasyon oranı yüzde 70'i aştı.

Yılbaşı tatilini kayak merkezinde geçirmeyi planlayanlar ise kar yağışının bu yıl kasım ayında başlamasıyla birlikte rezervasyonlarını erkenden yaptırmaya başladı. En büyük ilgiyi ise çok sayıda ünlü sanatçının konser vereceği Kuzey Kıbrıs'taki oteller görüyor, ardından Antalya ve kayak merkezleri, termal tesisler sıralanıyor.

EN BÜYÜK YOĞUNLUK KKTC'DE

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya bölgesine bu yılbaşı döneminde özellikle Alman ve İngilizlerin yoğun ilgisi olduğunu belirterek, "Açık otellerin tamamına yakınının dolacağını düşünüyorum. Ayrıca yılbaşının hafta sonu tatiline denk geliyor olması nedeniyle yurt dışı veya kar tatili isteyenlerin, Antalya ve resort tatilini tercih edeceğini düşünüyorum. Bu yılbaşında en büyük yoğunluk KKTC'de olacak" dedi.

Kavaloğlu, "Kış dönemi nedeniyle otellerimizin 250 bine yakın yatak kapasitesine sahip yüzde 30'u açık. Yılbaşı döneminde bu kapasitenin yüzde 80 doluluğa ulaşmasını bekliyoruz. Alman, İngiliz ve Rusların dışında Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerinden de direkt yılbaşı operasyonları olacak" diye konuştu.

YILBAŞI HARİCİNDE İKİ FARKLI NOEL

Yılbaşı tatili için yerli tatilcilerin yanı sıra yabancı misafirlerin de Antalya'yı tercih ettiğini belirten Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, yılbaşı operasyonunun yoğun geçeceğini söyleyerek, "Bugünkü rezervasyonlara baktığımızda Rusya'dan ciddi talep var. Ümit ediyorum herhangi bir değişiklik olmaz ve akış bu şekilde devam eder. Yılbaşı haricinde Ortodoks ve Katolikler için iki farklı Noel tarihi var. Biri yılbaşı öncesi 24 Aralık, diğeri sonrasında 6 Ocak. Bu sebeple uzuyor. Yılbaşı öncesi ve sonrası için iki haftalık süreç oluyor. Bu sevindirici, umarız yine gelen misafirler uzun dönem konaklamalı olur. Yılbaşı öncesi ve sonrası da otellerimiz dolar" dedi.

TALEPLERDE YÜZDE 55 ARTIŞ

Tur operatörü yöneticisi Suat Özbek, yılbaşı tatilinin cuma günü giriş, pazartesi çıkış şeklinde 3 günlük tatile denk geliyor olmasının, tatil planı açısından iyi olduğuna dikkati çekerek, "Ağırlıklı Antalya, ılıman bölgeler yoğun talep görüyor. Özellikle sanatçılı oteller. Belek, Lara ve Kemer'de Ebru Gündeş, Volkan Konak, Sibel Can gibi her akşam konser olan programlar var. Mevsim itibarıyla 3 günlük tatile denk geliyor. Antalya bölgemize ilgi oluşturuyor. İkinci olarak kayak merkezlerinde hareketlilik başladı. Geçen seneye göre yüzde 50-55'in üzerinde talep alıyoruz. Hem Antalya, Bodrum gibi ılıman destinasyonlar çok iyi, yurtiçi satışlar talep görüyor. Yurt dışı içinse vize problemi görüyoruz. O yüzden ağırlıklı vizesiz gidilebilen Sırbistan, Kosova gibi destinasyonlara ilgi var ama yoğunluk yine yurt içinde" diye konuştu.

SANATÇILI OTELLERE İLGİ YÜKSEK

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Saatçioğlu, bu yılbaşı dönemi otellerdeki rezervasyon hareketliliğinin geçen yılla aynı düzeylerde olduğunu belirterek, yaklaşık 1 aylık süreçte yılbaşı erken rezervasyon fırsatlarının devam ettiğini ve faydalanılması gerektiği önerisinde bulundu. Özellikle sanatçılı otellerde dolulukların iyi durumda olduğuna dikkati çeken Saatçioğlu, kayak otellerinin ise kar yağışına göre daha çok belli olacağını dile getirdi. Antalya bölgesinde yüzde 60-70 dolayında otelin kış sezonu nedeniyle kapalı olduğundan bahseden Saatçioğlu, "Ünlü sanatçıların konser vereceği otellerde doluluklar yüzde 100'e yakın olur. Yurtdışından talep geçen seneye göre yüzde 10-15 daha yüksek. 24 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar açık oteller için doluluklar oluyor" dedi.