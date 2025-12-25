Haberler

İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelilerine operasyon: 115 gözaltı

İstanbul'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında olan DEAŞ şüphelilerine operasyon: 115 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 115 şüpheli gözaltına alındı. Yılbaşı dönemi için planlanan eylemler öncesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İSTANBUL'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları belirtilen DEAŞ silahlı terör örgütü şüphelilerine operasyon düzenlendi. 115 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün yaklaşan Noel ve yılbaşı etkinlikleri kapsamında, başta gayrimüslim kişilere yönelik ülkemizi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunan ve terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen, ayrıca bir kısmı hakkında ülkemiz ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkartılan 137 şüpheli hakkında İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda çok sayıda tabanca, fişek ve örgütsel dokümana el konuldu. 115 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

