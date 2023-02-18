Bu acının tarifi yok! Yıkılan binanın enkazında çocuğunun kıyafetlerini bulan babanın kahreden görüntüsü

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen depremlerin ardından bir vatandaş, yıkılan bir binanın enkazında bulduğu çocuk kıyafetlerini koklayarak feryatlar içinde ağladı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin etkisiyle 10 ilde çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları sağ çıkarabilmek için arama kurtarma ekipleri günlerce çalışırken, geriye zaman zaman gelen mucize haberleriyle yaşanan mutluluklar ve tarifi imkansız acılar kaldı.

ÇOCUK KIYAFETLERİNE SARILARAK AĞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir vatandaş, yıkılan binanın enkazında bulduğu çocuk kıyafetlerine sarılarak ağladı. Kıyafetleri koklayarak feryatlar eden vatandaşın görüntüsü yürekleri burktu.

ÇEVREDEKİLER ÇARESİZCE İZLEDİ

Enkazın arasından başka kıyafetler arayarak bulduklarını kucağına alıp sarılan vatandaşın o görüntüleri, sosyal medyada paylaşılarak hızla yayıldı. Çevredekiler ise acılı babayı çaresizce izledi.