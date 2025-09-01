Yığılca'da Çimento Fabrikasında Yangın

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki çimento fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde çimento fabrikasının bant kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yığılca ilçesindeki bir çimento fabrikasının bant kısmında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikada zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
