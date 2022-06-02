Güvercin yavruları bir bir ortadan kaybolunca kümesi takibe aldı, gizemli olayın ardından sinsi yılanlar çıktı - Haberler

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Güvercin yavruları bir bir ortadan kaybolunca kümesi takibe aldı, gizemli olayın ardından sinsi yılanlar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Bardak - Güncel
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Sivas'ta yaşayan güvercin tutkunu Süleyman Yılmaz son günlerde ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Kümesteki yavruların ve yumurtaların teker teker ortadan kaybolduğunu fark eden Yılmaz, kümesi takip etmesinin ardından yavruların, iki yılan tarafından yutulduğunu fark etti. Yılanları öldürmek yerine nasihat veren Yılmaz, daha sonra ikisini de doğaya bıraktı.

Şarkışla ilçesi elmalı köyünde güvercin besleyen Süleyman Yılmaz son günlerde ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Beslediği güvercinlerin yumurtaları ve yavrular bir bir ortadan kayboluyordu. Yılmaz önce hırsızlardan ve köpeklerden şüphelendi. Güvercinlerin bulunduğu kulübeyi takibe aldı.

Güvercin yavruları bir bir kaybolunca kümesi takibe aldı, gizemli olayın ardından sinsi yılanlar çıktı

KULÜBEDEN UZAK DURMALARINI TAVSİYE ETTİ

Takibi neticesinde yavru güvercinleri ve kuluçkadaki yumurtaları yiyen iki yılanı suçüstü yakaladı. Hayvan sever Yılmaz, yılanları cezalandırmak yerine onları eline alıp bir süre sevdi, yılanlara nasihat eden Yılmaz, kulübesinden uzak durmalarını tavsiye ederek yılanları doğaya saldı.

Güvercin yavruları bir bir kaybolunca kümesi takibe aldı, gizemli olayın ardından sinsi yılanlar çıktı

"DÜN BİRİNİ, BUGÜN DE DİĞER ARKADAŞI YAKALADIK"

Yılmaz yaptığı açıklamada, güvercinlerini çok sevdiğini belirtip, "Güvercinlerimizi uçuruyoruz yukarıda atmaca, aşağıda yılan yiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Rabbim hayvanları benim kadar sevenlere yardım etsin. Güvercinlerimin yumurtaları ve yavruları kayboluyordu. Hırsızların çaldığını veya köpeklerin yediğini düşünüyordum. Failleri suçüstü yakaladım. Dün bir yılan yakalamıştık bugün de diğer arkadaşı yakaladık" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bardak - Güncel

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