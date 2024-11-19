Yeşilyurt'ta Sonbahar Güzellikleri
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte doğa sarı ve kahverenginin tonlarına büründü. Güz mevsiminin etkileri, kıvrılan yollar ve ormanlık alanlarla birlikte dronla görüntülendi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sonbaharın gelmesiyle doğa renklerini sarı ve kahverengiye bıraktı.
Güz mevsiminin kendisini iyice hissettirdiği bölgede, kıvrılarak uzayıp giden yollar farklı bir görüntü oluşturdu.
İlçenin güneyinde bulunan ormanlık alanlar ve yollar dronla görüntülendi.