Yeşilyurt'ta Öğrencilerden Gazze'ye Destek: Karnelerde Türkiye ve Filistin Bayrağı

Yeşilyurt'ta Öğrencilerden Gazze'ye Destek: Karnelerde Türkiye ve Filistin Bayrağı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 1. sınıf öğrencileri, karnelerini Türkiye ve Filistin bayrağı ile aldı. 5 bin 400 öğrenci, Gazze'deki çocuklara moral vermek amacıyla özel bir sticker ile karne sevincini kutladı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, karnelerini Türkiye ve Filistin bayrağıyla aldı.

İlçedeki okullarda velilerin ve öğretmenlerin desteğiyle Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla öğrencilerin karnelerine Türkiye ve Filistin bayrağı yapıştırıldı.

İlçedeki okullarda karne alan 5 bin 400 minik öğrenci, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve oradaki yaşıtlarına moral vermek amacıyla özel bir sticker ile karne sevinçlerini kardeşlik duygusuyla taçlandırdı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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