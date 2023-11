Yeşilyurt Belediyesi Şahnahan Mahallesinde Yol Açma ve Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Şahnahan Mahallesinin ulaşım ağını rahatlatmak amacıyla gerçekleşen yol açma ve yol yenileme çalışmalarını incelediler. Başkan Çınar, Yeşilyurt'un dört bir tarafında çalışarak deprem yaralarını güçlü yatırımlarla sarmaya çalıştıklarını söylerken, sathi kaplamada bu yıl için belirlenen 300 kilometre hedefine ise ulaştıklarını açıkladı.

6 Şubat 2023 tarihindeki depremin getirdiği ciddi olumsuzlukları çözüme kavuşturmak için ilçenin dört bir tarafında aylardır yoğun bir mesai yapan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından nüfus yoğunluğu artan Şahnahan Mahallesi'nin ulaşım ağını rahatlatmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Şahnahan Mahallesi'ni ziyaret ederek sathi kaplama öncesinde gerçekleşen yol düzenleme çalışmalarını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, saha ekiplerinden bilgiler aldılar.

Yeşilyurt Belediye ekiplerinin mahallede canla başla çalıştığını söyleyen Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Adıgüzel, "Yaşadığımız deprem felaketinden sonra mahallemizde canla başla çalışan belediye ekiplerimiz bir yandan sıcak asfalt diğer taraftan sathi kaplama çalışmaları yaparak yollarımızı yeniliyorlar. Deforme olan yollarımızın tadilatları da yapılıyor. Her zaman yanımızda olan Başkanımız ve ekiplerinden Allah razı olsun, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçenin dört bir tarafında çalışan ekiplere başarılar dileyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise, "Şahnahan Mahallemizde yeni yol açma ve sathi kaplama öncesinde ki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt'un tüm yaşam alanlarına güzel hizmetler götüren Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Mahalli idareler seçimlerine giderken ilçemizin her mahallesinde göğsümüzü kabartan hizmetlerin artması içinde bizlerde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Hizmetsiz mahalle bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Deprem yaralarını sarmak için ilçenin her mahallesinde çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise sathi kaplamada bu yıl için belirledikleri 300 kilometre hedefine ulaştıklarını ifade etti. Çınar, "6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşlarımızın çok fazla tercih ettikleri mahallelerimiz arasında yer alan Şahnahan'ın ulaşım ağını rahatlatmak için yol açma, yenileme ve düzenleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremden etkilenen hemşerilerimizin bu bölgede yaşamayı tercih edip bağ ve bahçe işlerine ağırlık vermelerinden sonra yollarla ilgili bazı talepleri vardı. Burada oluşan yeni yerleşim alanlarına ulaşımı rahatlatmak, vatandaşlarımızın evlerine rahat bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak içinde bizler de ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Bölgede yapılan alt yapı ve teknik incelemelerin ardından ihtiyaç duyulan hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeni açılan yollarımızda malzeme serimleri ve yol düzenleme çalışmalarının ardından yapılacak olan sathi kaplamayla birlikte buradaki yollarımız daha güvenli ve konforlu hale gelmiş olacak. Belediye olarak bu yıl için 300 kilometre sathi kaplama hedefimiz vardı, şu an itibariyle hedeflerimize ulaşmış olduk. Bunun yanı sıra 70 bin ton sıcak asfalt serimi, 100 bin tonun üzerinde stabilize malzeme serimi yaparak rekor düzeyde bir yatırımda bulunduk. Deprem yaralarını güçlü yatırımlarla sarmak için her mahallemizde her bölgemizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeşilyurt'u konforlu yollarıyla, ulaşım imkanlarının rahatlığıyla daha güzel yarınlara hep birlikte hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun yatırımlarla merkez ve kırsal yaşam alanlarımızın yaşam seviyesini artırmaya devam edeceğiz. Belediyemizin tüm ekipleriyle birlikte Yeşilyurt için hemşerilerimizin huzuru ve sağlığı için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA